Вильяндиский театр летом покажет постановку "Дискотека Гоголя"

Действие спектакля разворачивается в альтернативном будущем, когда город Вильянди, как и вся Эстония, вновь оказывается в составе Российской империи. В небольшой городок, жители которого в свободное время слушают старые кассеты "Битлз" и читают ставшую нелегальной эстонскую литературу, неожиданно является восставший из мира мертвых русский классик – Николай Васильевич Гоголь.

Исполнитель роли писателя Янек Вади говорит, что его персонаж является в спектакле не главным действующим лицом, а наблюдателем со стороны.

"Когда я увидел свой текст, то подумал, что он нечаянно оказался в этом мире. Я играю его как заблудившегося героя, писателя с трагичной судьбой», – сказал исполнитель роли Гоголя Янек Вади.