Виталий Белобровцев: Национал-консерватизм как зеркало эстонской эволюции

"…они все мне противны своим цинизмом, который я ненавижу за его общедоступность…"

Эстонскую народную консервативную партию (EKRE) многие избиратели воспринимают как нововылупившееся растение на нашем политическом ландшафте. На самом деле корни этого деревца остались от того советского дуба, который, как нам казалось, с провозглашением независимости Эстонии выкорчеван из нашей жизни навсегда.

Бывший министр Михаил Корб сказал, что по его мнению, Эстонии лучше было бы следовать курсу Финляндии и не вступать в НАТО. Но содержать такую же армию, как финны, мы не в состоянии. Потому и вступили в альянс.

Слово не воробей: вылетит и посадят

Это высказывание, многократно усиленное эстонской прессой ("Корб против НАТО!") стоило ему места в правительстве. Заместитель председателя EKRE Хенн Пыллуаас считает, что так говорить нельзя: "Министр не может позволять себе высказывания, которые работают против официальной политики государства. Надо помнить и то, что Корб выступал не перед пенсионерами, а перед критически настроенными к Эстонии советскими ветеранами".

Здесь важны три момента. Во-первых, высказывание Корба не работает против официальной политики. Он полагает, что Эстония вынуждена состоять в НАТО, деваться некуда. Во-вторых, партийный начальник консерваторов огульно обвиняет "советских ветеранов", что бы это ни значило. Они, мол, критически настроены к Эстонии. Ветераны бывают разные, но советский подход не признает множественности взглядов: либо за нас, либо – против.

И третье, самое важное: с каких это пор у ветерана, кто бы он ни был, в демократической стране отнимают право быть критически настроенным к Эстонии? Только в СССР за критические высказывания в адрес государства существовали в разное время разные наказания.

И вот выясняется, что наши национальные консерваторы законсервировали-таки советские корни, и теперь они дают ростки в виде доносительских обличений и поносительских разоблачений за высказывания, которые расходятся с генеральной линией.

Думаю, следующий шаг, который предпримут законсервированные националисты, – это внесение в парламент законопроекта о восстановлении шестой статьи советской конституции о руководящей и направляющей роли партии. Ну, и понятно, какой партии.

Справедливость для избранных

Господин Корб, вероятно, знает, что многие русские люди настроены против членства Эстонии в НАТО и по-своему попытался объясниться со своими слушателями. А дальше, если это позиция, ее надо было бы растолковывать и отстаивать. То есть работать с людьми.

А вот по мнению другого члена EKRE Кирсберга, с ними надо не работать, а аннулировать гражданство и выслать из страны. Поскольку их мнение не совпадает с правильным.

Мне кажется, геноссе Кирсберг забыл про методы советского НКВД – депортации в Эстонии, Латвии и Литве. Хотя новообращенному национал-консерватору такие методы вполне могут нравиться. Он ведь готов, будучи избранным в местный совет в городе Таллинне, наладить "правильное преподавание" истории Третьего рейха. И с его позицией согласен фюрер, как сказали бы в правильной истории Третьего рейха, фракции EKRE в Рийгикогу – Мартин Хельме.

В Питере – петь

Сравнительно недавно эстонская делегация побывала в Санк-Петербурге и даже что-то такое то ли спела, то ли послушала чье-то пение в тамошней эстонской церкви. Мейнстримовские наши СМИ дружно объяснили своим потребителям, как губителен для эстонской культуры и для эстонцев вообще такой вояж.

А тут в последней передаче "Начистоту" Эстонского телевидения заместитель Таллиннского городского головы Михаил Кылварт возьми да и задайся вопросом, а что если на Певческом празднике выступит русский хор?

Лучше бы он не заикался об этом. Нам сразу объяснили, чей это праздник и где на нем наше место (привет отцу Игорю Прекупу). У меня дома разве что утюг об этом не вещал.

Даже многоумный предприниматель и аналитик Райво Варе включился в этот базар и попытался ввести его в рамки приличия: "В принципе СМИ могли бы этот национальный/языковый антагонизм, который в очередной раз возгоняют политики, просто проигнорировать. Во всяком случае хотя бы ответственные СМИ. Буде у нас есть такие".

И тут я, пожалуй, впервые не могу согласиться с опытным специалистом. Во-первых, в современном инфообществе это невозможно в принципе. Если надо – могу объяснить почему. Во-вторых, если мы будем замалчивать ксенофобские выступления политиков от национал-консерваторов до национал-реформистов, то дальше ситуация будет развиваться по уже осуществленному сценарию.

"Евреи уничтожат [немецкую] культуру, необходимо очистить от еврейского и иного "негерманского" влияния культурные учреждения Германии". Это из речи Геббельса на Конгрессе нацистской партии в сентябре 1935 года. Кстати, экреист Кирсберг обещает декриминализировать отрицание Холокоста, если что.

Сохранение за счет неупотребления

А все идет к этому. Сохранение эстонского языка, по мнению председателя EKRE Марта Хельме, целиком и полностью зависит от неупотребления языка русского в государственных и муниципальных учреждениях Эстонии. Журналист из Postimees возмущается, что в торговых центрах вслед за эстонскими звучат объявления на русском языке. Представляете – есть даже реклама на русском языке. Так через пару десятков лет в Эстонии не останется эстонского языка!

В газете деловых кругов Äripäev заслуженный лингвист на общественных началах Март Раннут грозит нам тем, что нас заставят воспользоваться правом обучения на эстонском языке во имя нашего же счастья и процветания. До него о том же радел министр обороны от образования Аавиксоо. Закроем русские школы, все будут учиться на эстонском и процветать на рынке эстонского труда.

Перевели русскую гимназию на систему 60/40, и один из авторов доклада о человеческом развитии профессор Тартуского университета Эллу Саар разводит руками и никак не может понять, почему раньше русские школьники были существенно лучше эстонских подготовлены по реальным предметам, а теперь эти русские хуже эстонских уже по всем предметам. Ну вот никак не понять профессору, как это: учатся на эстонском для их же, учеников, блага, особенно по реальным предметам, а показатели падают.

Именно поэтому авторы доклада о человеческом развитии уверенно заявляют, что надо кончать дискриминацию русских и обеспечить их всех образованием на эстонском. Это же плоть от плоти советская идеология, квинтэссенцию которой озвучил блестящий Роллан Быков словами Бармалея в фильме "Айболит – 66": "У меня в два дня все станут счастливыми! А кто не станет, я того в бараний рог согну, сотру в порошок и брошу акулам"!

Описывая ситуацию в нынешней России, которую экреисты и реформисты поминают недобрым словом где надо и не надо, Александр Сокуров, получивший на днях премию Европейской киноакадемии "За жизненные достижения" говорит: "Идеологический процесс в стране может быть. Но идеологическую войну в области культуры допустить нельзя. Потому что эта война неминуемо превращается в гражданскую. А это разрушает государство".

И справедливости ради надо заметить, что есть и среди эстонцев здраво рассуждающие люди. Так, член правления Эстонского музея современного искусства Андрес Хярм на портале Edasi.org призывает видеть разницу между режимами и людьми, и не валить их в одну кучу. "Другими словами мы не должны из жертв становиться преступниками, о чем мечтают известные политические силы. Для них эта травма [советский режим в Эстонии – В.Б.] так или иначе всего лишь предлог для насилия".