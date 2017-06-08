КНДР произвела ракетный пуск

Северная Корея запустила несколько ракет, предположительно, противокорабельного типа, которые пролетели около 200 километров и упали в море.

Об этом в четверг, 8 июня, сообщили вооруженные силы Южной Кореи, передает Русская служба Би-би-си.

По мнению южнокорейских военных, КНДР таким образом продемонстрировала, что способна проводить высокоточные пуски по крупным военным кораблям.

США в последние недели увеличивают группировку своих военных кораблей у Корейского полуострова, в которую также входят авианосцы.

КНДР продолжает тестовые запуски баллистических ракет, несмотря на осуждение мирового сообщества. Два пуска состоялись в апреле, еще один — 14 мая. Северокорейское агентство ЦТАК утверждало, что в ходе запуска была успешно протестирована способность ракеты нести крупную ядерную боеголовку.

Власти США и Южной Кореи осудили запуск ракеты 14 мая. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "пребывает в состоянии паранойи".

Сообщалось также, что запуск ракеты обсудили председатель КНР Си Цзиньпинь и президент России Владимир Путин. "Была выражена обоюдная обеспокоенность тем, как развивается эта ситуация, и как растет напряженность", - сказал 14 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В начале июня Совет безопасности ООН расширил санкции против Северной Кореи, предполагающие запрет на въезд в страны ООН ряду чиновников и организаций и заморозку их счетов по всему миру.