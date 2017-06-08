ЕЦБ на выездном заседании в Таллинне не стал менять процентные ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ), который в четверг провел выездное заседание в Таллинне, оставил без изменения основные процентные ставки и решил продолжать политику количественного смягчения.

Об этом в четверг, 8 июня, сообщила пресс-служба ЕЦБ.

Совет управляющих банка решил сохранить основную ставку рефинансирования на уровне 0%, процентную ставку по кредитам на уровне 0,25%, а по депозитам - на уровне -0,4%. Совет также отметил, что он ожидает сохранения ставок на этом уровне в течение длительного периода, который продлится значительно дольше, чем программа покупки активов.

По поводу программы количественного смягчения ЕЦБ подтвердил, что ежемесячные покупки активов в размере 60 млрд евро продолжатся как минимум до конца 2017 года, а также впоследствии, если в этом будет сохраняться необходимость. В любом случае, программу не планируется прекращать, пока динамика инфляции, по оценке ЕЦБ, не адаптируется в достаточной степени и не будет соответствовать целевым показателям банка.

Пока программа покупки активов будет действовать, платежи по достигшим срока погашения облигациям будут реинвестироваться в новые активы. Совет ЕЦБ также готов увеличивать объем и/или продолжительность программы, если прогноз развития экономики ухудшится или если это потребуется для достижения целевых показателей инфляции.

Президент ЕЦБ Марио Драги обоснует принятые решения на пресс-конференции, которая должна начаться в 15:30.

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, выездное заседание совета управляющих ЕЦБ состоялось в четверг в здании Таллиннской реальной школы с участием дирекции банка во главе с Марио Драги, а также глав центральных банков 19 государств-членов еврозоны.

О проведении заседания ЕЦБ 8 июня в Таллинне было объявлено в конце прошлого года.

Банк Эстонии сообщил, что в его бюджете на 2017 год предусмотрено около полумиллиона евро дополнительных расходов, большая часть которых будет потрачена на организацию выездного заседания ЕЦБ с последующей пресс-конференцией.

Как правило, совет управляющих ЕЦБ проводит заседания в своей штаб-квартире во Франкфурте, а раз в год заседание проходит в одном из государств еврозоны в порядке ротации.