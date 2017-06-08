В Таллинне состоится заседание совета управляющих европейского центробанка

После заседания, в котором примут участие дирекция ЕЦБ во главе с Марио Драги и главы центральных банков 19 государств-членов еврозоны, состоится пресс-конференция, сообщили радионовости ERR.

Рынки ожидают сигнала ЕЦБ о свертывании программы покупки активов (количественного смягчения), поэтому итоги заседания могут оказать существенное влияние на курс евро и котировки акций на европейских биржах, а также на процентные ставки по ипотечным кредитам в Эстонии.

О проведении заседания ЕЦБ 8 июня в Таллинне было объявлено в конце прошлого года.

Банк Эстонии сообщил, что в его бюджете на 2017 год предусмотрено около полумиллиона евро дополнительных расходов, большая часть которых будет потрачена на организацию выездного заседания ЕЦБ с последующей пресс-конференцией Марио Драги.

Как правило, совет управляющих ЕЦБ проводит заседания в своей штаб-квартире во Франкфурте, а раз в год заседание проходит в одном из государств еврозоны в порядке ротации.