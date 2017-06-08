Делегация Рийгикогу посетит Белоруссию

Делегация Рийгикогу, состоящая из представителей парламентских комиссий по государственной обороне и делам Европейского союза, отправляется в Белоруссию с трехдневным визитом.

Об этом в четверг, 8 июня, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

В рамках визита планируется проведение серии двусторонних встреч, на которых обсудят вопросы безопасности и будут представлены цели и программа председательства Эстонии в Совете ЕС. В состав делегации входят председатель комиссии по гособороне Ханнес Хансо, члены комиссии Йоханнес Керт и Антс Лаанеотс, а также зампредседателя комиссии по делам ЕС Яак Мадиссон.

"Познакомим белорусских коллег с мероприятиями в рамках председательства (Эстонии в Совете ЕС), которые связаны с (программой) "Восточное партнерство" и обменяемся мыслями по вопросам европейской безопасности", - сказал Хансо накануне визита.

Он добавил, что политика "Восточного партнерства" по своей сути создана для сотрудничества с восточными соседями. "Доверительные отношения соответствуют интересам безопасности всех нас. Считаю, что Белоруссия — это страна, с которой у нас должны быть открыты каналы общения, в том числе между парламентами. Честный обмен мнениями повышает взаимопонимание", - сказал Хансо.

Глава комиссии по гособороне отметил, что Минск хочет иметь хорошие отношения с ЕС, но в настоящее время считает своим стратегическим партнером и союзником Россию. По словам Хансо, Европу беспокоит агрессивное поведение России и планируемые совместно с Белоруссией учения "Запад". Он считает очень позитивным шагом разрешение Белоруссии допустить на эти учения наблюдателей.

"Это шаг в верном направлении, - отметил эстонский парламентарий. - Также очень позитивно, что эстонцы уже некоторое время могут ездить в Минск без визы".

На запланированных встречах с вице-спикером нижней палаты белорусского парламента и членами комиссии по национальной безопасности будут обсуждаться, среди прочего, отношения с Россией и Украиной, а также с другими странами "Восточного партнерства".

Эстонская делегация также встретится в Минске с членами группы эстонско-белорусской дружбы. Запланированы и встречи в министерстве обороны Белоруссии.

В пятницу Ханнес Хансо выступит с лекцией перед студентами факультета международных отношений Белорусского государственного университета, а в субботу будет нанесен визит в военную академию в Минске.

Программа "Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины — с Европейским союзом.