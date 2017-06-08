В Великобритании в четверг пройдут досрочные парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы пройдут в четверг в Соединенном Королевстве, по итогам которых будет определен новый состав Палаты общин, куда входят 650 депутатов.

Партия, которая наберет больше половины депутатских мандатов, получит право сформировать правительство.

Как отмечает агентство ТАСС, основная интрига заключается в том, сможет ли правящая Консервативная партия, возглавляемая премьер-министром Терезой Мэй, остаться у руля на ближайшие пять лет. Если в самом начале избирательной кампании триумф консерваторов не вызывал никаких вопросов, то накануне волеизъявления эксперты стали говорить о реальной возможности так называемого подвешенного парламента, когда ни одна из партий не набирает заветных 326 депутатских мандатов.

Мэй объявила о проведении досрочных выборов в конце апреля в надежде укрепить свои позиции перед стартующими в конце июня переговорами о выходе Великобритании из состава ЕС. Победив на выборах, Мэй получила бы народный мандат на нахождение у власти до 2022 года, навсегда сняв основания для критики, что она заняла резиденцию на Даунинг-стрит исключительно благодаря победе во внутрипартийной борьбе.

В тот момент опросы общественного мнения свидетельствовали о том, что поддержка оппозиционной Лейбористкой партии находится на минимальном уровне за последние семь лет, но за последние недели отрыв консерваторов значительно сократился.

Партия Терезы Мэй обещает значительно сократить чистую иммиграцию, обеспечить полный выход Великобритании из ЕС, сохранить особое партнерство с США и играть ведущую роль в НАТО. С другой стороны, ряд предложений консерваторов по ужесточению социальной политики вызвал недовольство общественности.

Лейбористы во главе с крайне левым политиком Джереми Корбином, со своей стороны, представили самую радикальную предвыборную программу с 1983 года: национализация железнодорожной инфраструктуры, почты, водопроводных компаний, создание в каждом регионе страны хотя бы одной энергетической компании с госучастием, бесплатное образование, бесплатные места в детских садах и пр. меры по расширению социального государства.

Корбин подчеркнул, что этот "радикальный и ответственный манифест", предусматривающий "перебалансировку экономики", предназначен для всех поколений, но в первую очередь для тех, кто "еле сводит концы с концами". При этом, по словам Корбина, Лондон при лейбористах будет проводить независимую от Вашингтона внешнюю политику.

Серьезное влияние на предвыборную кампанию оказали и два террористических акта в Манчестере и Лондоне, которые были совершены в ее разгар.

Партию "Либеральные демократы" планируют поддержать 9% населения, что позволит им провести в парламент 12 депутатов, а Партию независимости Соединенного Королевства (UKIP) — 3% (без мест в парламенте). Несмотря на то, что за Шотландскую национальную партию (ШНП) готовы проголосовать всего 4% респондентов, учитывая особенности мажоритарной избирательной системы, ее кандидаты претендуют на победу в 44 избирательных округах Шотландии.

О том, какое решение приняли британцы, сначала станет известно из результатов экзитполов - они будут распространены сразу по закрытию избирательных участков. Окончательные итоги должны быть подведены уже утром в пятницу.