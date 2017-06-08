Противники Rail Baltic проведут конференцию в здании Рийгикогу

Противники строительства железнодорожной магистрали Rail Baltic в четверг проведут конференцию в здании Рийгикогу, на которой будет дана оценка выводам консалтинговой фирмы Ernst & Young об окупаемости строительства новой железнодорожного магистрали.

Ernst & Young признала проект Rail Baltic окупаемым, однако противники строительства с этим не согласны, сообщила 8 июня служба новостей "Радио 4".

Как отмечает агентство BNS, конференция организована Эстонским обществом охраны природы, Географическим обществом Эстонии, гражданским движением "Открыто о Rail Baltic", Римским клубом Эстонии и другими организациями.

Ожидается, что конференцию откроют председатель Комиссии Рийгикогу по экономике Айвар Кокк, а также президент Римского клуба Эстонии Андрес Таранд, который ранее заявил, что если Рийгикогу все-таки ратифицирует договор о строительстве Rail Baltic, то Римский клуб прибегнет к Орхусской конвенции и подаст на государство в суд.

О проекте Rail Baltic

Проект Rail Baltic предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллинна до литовско-польской границы, на которой пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч. По последним данным, примерная стоимость строительства составит 5,8 млрд евро, в том числе на эстонском участке трассы — 1,3 млрд евро.

Из этой суммы 1,07 млрд евро (85%), как ожидается, оплатит Европейский союз, а Эстонии придется вложить в строительство не менее 268 млн евро собственных средств.

Согласно анализу окупаемости, проведенному аудиторской фирмой EY, за период эксплуатации проекта сумма убытков составит 3,96 млрд евро, поэтому без софинансирования со стороны ЕС он был бы финансово нежизнеспособен.

Правительство Эстонии в конце апреля направило межправительственный договор о строительстве трассы на ратификацию в Рийгикогу. По этому договору правительства Эстонии, Латвии и Литвы берут на себя обязательство построить железную дорогу Rail Baltic на своей территории к 2025 году.