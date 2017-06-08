rus.err.ee

Противники Rail Baltic проведут конференцию в здании Рийгикогу ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: ERR
Экономика
Экономика

Противники строительства железнодорожной магистрали Rail Baltic в четверг проведут конференцию в здании Рийгикогу, на которой будет дана оценка выводам консалтинговой фирмы Ernst & Young об окупаемости строительства новой железнодорожного магистрали.

Ernst & Young признала проект Rail Baltic окупаемым, однако противники строительства с этим не согласны, сообщила 8 июня служба новостей "Радио 4".

Как отмечает агентство BNS, конференция организована Эстонским обществом охраны природы, Географическим обществом Эстонии, гражданским движением "Открыто о Rail Baltic", Римским клубом Эстонии и другими организациями.

Ожидается, что конференцию откроют председатель Комиссии Рийгикогу по экономике Айвар Кокк, а также президент Римского клуба Эстонии Андрес Таранд, который ранее заявил, что если Рийгикогу все-таки ратифицирует договор о строительстве Rail Baltic, то Римский клуб прибегнет к Орхусской конвенции и подаст на государство в суд.

О проекте Rail Baltic

Проект Rail Baltic предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллинна до литовско-польской границы, на которой пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч. По последним данным, примерная стоимость строительства составит 5,8 млрд евро, в том числе на эстонском участке трассы — 1,3 млрд евро.

Из этой суммы 1,07 млрд евро (85%), как ожидается, оплатит Европейский союз, а Эстонии придется вложить в строительство не менее 268 млн евро собственных средств.

Согласно анализу окупаемости, проведенному аудиторской фирмой EY, за период эксплуатации проекта сумма убытков составит 3,96 млрд евро, поэтому без софинансирования со стороны ЕС он был бы финансово нежизнеспособен.

Правительство Эстонии в конце апреля направило межправительственный договор о строительстве трассы на ратификацию в Рийгикогу. По этому договору правительства Эстонии, Латвии и Литвы берут на себя обязательство построить железную дорогу Rail Baltic на своей территории к 2025 году.

Редактор: Андрей Крашевский

rail baltic


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Глава ЕЦБ Марио Драги.Глава ЕЦБ Марио Драги.
В Таллинне состоится заседание совета управляющих Европейского центрального банка
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Правительство снова попытается утвердить программу административной реформы
Пуск северокорейской ракеты летом 2016 года.Пуск северокорейской ракеты летом 2016 года.
КНДР произвела ракетный пуск
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Великобритании в четверг пройдут досрочные парламентские выборы
Посол Эстонии в Минске Мерике Кокаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко.Посол Эстонии в Минске Мерике Кокаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Делегация Рийгикогу посетит Белоруссию
Viru KeskusViru Keskus
Центр Viru Keskus и гостиницу хотят перестроить по результатам архитектурного конкурса

Торговый центр Viru Keskus хочет присоединиться к городскому проекту по реконструкции центральной улицы, в ходе которого часть Нарвского шоссе в центре Таллинна будет перестроена. Кроме того, центр вместе с гостиницей хотят провести масштабную перестройку, однако часть работ зависит от особых условий охраны памятников старины.

Ресторан McDonald’s в Ласнамяэ оказался во власти молодежных шаек.Ресторан McDonald’s в Ласнамяэ оказался во власти молодежных шаек.
В ласнамяэском McDonald’s агрессивные подростки распугивают посетителей и персонал
Сеэдер: министров сменили не из-за плохой работы прежних, а из-за перемен в политике партии
Этноботаник Рената Сыуканд.Этноботаник Рената Сыуканд.
Урмас Сутроп уволил свою научную сотрудницу, получившую грант на 1,5 млн евро
ЭСТОНИЯ
Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас и глава генштаба французской армии генерал Пьер де Вилье.Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас и глава генштаба французской армии генерал Пьер де Вилье.
Террас: сотрудничество Эстонии и Франции – удачный пример вклада стран НАТО в безопасность

Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас на встрече в Париже обсудил с главой генштаба французской армии генералом Пьером де Вилье сотрудничество двух стран в области обороны и присутствие союзников на восточном фланге НАТО.

Артур Тальвик и Март Хельме.Артур Тальвик и Март Хельме.
Оппозиция недовольна новыми министрами от IRL за исключением Луйка
Согласно обвинению, между производителем алкоголя и торговыми сетями было достигнуто соглашение, в результате которого весной 2009 года выросла цена на водку.Согласно обвинению, между производителем алкоголя и торговыми сетями было достигнуто соглашение, в результате которого весной 2009 года выросла цена на водку.
Фирма Liviko и торговые сети окончательно признаны виновными в картельном сговоре
Паром Leiger.Паром Leiger.
Паром Leiger дважды задел днищем морское дно из-за переутомления капитана
В четверг Яак Ааб станет членом правительства Юри Ратаса.В четверг Яак Ааб станет членом правительства Юри Ратаса.
В четверг президент утвердит Яака Ааба в должности министра
Трамвай в Копли.Трамвай в Копли.
Перекресток улиц Копли, Эрика и Ристику в Таллинне закроют до конца июля
ФОТО: в Кадриорге подняли флаг Черногории как 29-го члена НАТО
ИДА-ВИРУМАА
Кохтла-Ярве.Кохтла-Ярве.
В жилом доме в Кохтла-Ярве нашли взрывчатку
К началу каникул несколько детских площадок в Нарве оказались в непригодном состоянии
Проверка грузовиков.Проверка грузовиков.
Итоги рейда полиции в Ида-Вирумаа: в порядке были только пять грузовых автомобилей
Юрий ушел из дома 16 мая.Юрий ушел из дома 16 мая.
Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Нарве Юрия
Общественное место отдыха в Каукси. Иллюстративное фото.Общественное место отдыха в Каукси. Иллюстративное фото.
В Каукси воры похитили стол, скамейки и мангал
Мнение / Интервью
Юри Луйк.Юри Луйк.
Юри Луйк: возвращаюсь в политику из чувства долга

По словам Юри Луйка, которого правление партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL) в среду утвердило на должность министра обороны Эстонии вместо Маргуса Цахкны, он согласился занять этот пост из чувства долга перед страной с учетом сложной международной ситуации.

Обновлено: 13:51 
"Великолепная четверка"."Великолепная четверка".
Инструктор по гироскутеру: самое опасное — падать навзничь
Март Хельме.Март Хельме.
EKRE: госучреждения Эстонии не должны рассылать пресс-сообщения на русском языке
В среду, 31 мая, Эдгар Сависаар отпраздновал свой 67-й день рождения.В среду, 31 мая, Эдгар Сависаар отпраздновал свой 67-й день рождения.
Аас: суд над Сависааром создает проблемы для Центристской партии
Обновлено: 20:41 
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФОТО: В Таллиннском зоопарке впервые родился детеныш носорога
Обновлено: 14:13 
Маргус Кару.Маргус Кару.
В возрасте 32 лет скончался автор романа "Нулевая точка" Маргус Кару
Константин ЧадлинКонстантин Чадлин
СМИ: активист из Башкирии попросил политическое убежище в Эстонии
Обновлено: 11:00 
ЗА РУБЕЖОМ
Снос хрущевок в Москве.Снос хрущевок в Москве.
В Госдуме РФ прошли слушания по скандальному закону о сносе хрущевок
Аэропорт Борисполь.Аэропорт Борисполь.
Эстонский эксперт поможет Украине в первые дни безвизового режима
Иллюстративное фото.
В Мьянме пропал военный самолет со 116 людьми на борту
В последние месяцы в Великобритании произошло несколько террористических атак.
Спустя три дня после теракта в Лондоне в Темзе обнаружили тело мужчины
В Тегеране террористы напали на парламент и мавзолей аятоллы Хомейни
Обновлено: 07.06
Немецкие
Правительство ФРГ решило вывести войска с турецкой авиабазы из-за разногласий с Анкарой
ЭКОНОМИКА
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Противники Rail Baltic проведут конференцию в здании Рийгикогу
Эстонской экономике предрекают рост.Эстонской экономике предрекают рост.
ОЭСР повысила прогноз роста ВВП Эстонии на текущий год
07.06
Минфин: инфляция в Эстонии стабилизировалась
07.06
Индекс потребительских цен вырос на 3,3%
06.06
Закупочные цены на молоко в I квартале выросли на 40%
06.06
Связанные с Вячеславом Леэдо фирмы задолжали по налогам почти 275 000 евро
06.06
Объем вложений Банка Эстонии в облигации по программе ЕЦБ вырос до 4,1 млрд евро
СПОРТ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
На чемпионате Северных стран по автоспорту в Пярну будет побит рекорд по количеству участников
Столица Азербайджана - город Баку.Столица Азербайджана - город Баку.
Баку и Мадрид хотят провести финал Лиги чемпионов 2019
Энар Яэгер не поможет сборной Эстонии в ближайшее время.
Футболист сборной Эстонии Энар Яэгер пропустит матчи с Бельгией и Латвией
Кайа Канепи идет дальше.
Кайа Канепи вышла в четвертьфинал на турнире в Германии
Футбольный судья.Футбольный судья.
Футбольный матч Эстония - Бельгия рассудят шотландцы
Кайа Канепи набирает былую форму.Кайа Канепи набирает былую форму.
Вернувшаяся на корт после большого перерыва Кайа Канепи отдала сопернице всего один гейм
Моника Хауканымм.Моника Хауканымм.
Президентом Эстонского паралимпийского комитета избрана Моника Хауканымм
КУЛЬТУРА
Постановка Постановка
Вильяндиский театр летом покажет постановку "Дискотека Гоголя"
Кайдо Оле и портрет президента Ильвеса.Кайдо Оле и портрет президента Ильвеса.
В Рийгикогу открылась выставка живописи Кайдо Оле
Группа Tanel Padar & The Sun заканчивает свою деятельность
Разрисованная стена в Батарейной крепости в Таллинне. Иллюстративное фото.Разрисованная стена в Батарейной крепости в Таллинне. Иллюстративное фото.
Уличным художникам разрешат раскрасить в Таллинне более 20 стен
РАЗНОЕ
Карелия. Иллюстративная фотография.Карелия. Иллюстративная фотография.
Приехавшую по деловой визе с частным визитом в Карелию гражданку Эстонии оштрафовали
ФОТО: стильные букеты можно сделать и из сорняков
Кокаин. Иллюстративное фото.Кокаин. Иллюстративное фото.
В Шанхае задержали контрабандистку с чемоданами из кокаина
В первом квартале 2017 года было обнаружено 218 625 установочных пакетов мобильных троянцев-вымогателей.В первом квартале 2017 года было обнаружено 218 625 установочных пакетов мобильных троянцев-вымогателей.
Kaspersky Lab: количество мобильных вымогателей увеличилось в три раза
В зале ожидания Балтийского вокзала можно будет увидеть необычную аудиовизуальную постановку
Радио 4

"Особый взгляд"

Раймонд Кальюлайд делится своим мнением и отвечает на вопросы слушателей

Смотрите на ETV+
Последние новости
08:52
В жилом доме в Кохтла-Ярве нашли взрывчатку
08:45
Противники Rail Baltic проведут конференцию в здании Рийгикогу
08:36
В Великобритании в четверг пройдут досрочные парламентские выборы
08:13
Делегация Рийгикогу посетит Белоруссию
07:44
В Таллинне состоится заседание совета управляющих Европейского центрального банка
07:20
КНДР произвела ракетный пуск
07:08
Правительство снова попытается утвердить программу административной реформы
07.06
В четверг ожидаются дожди и грозы
07.06
Вильяндиский театр летом покажет постановку "Дискотека Гоголя"
07.06
На чемпионате Северных стран по автоспорту в Пярну будет побит рекорд по количеству участников
07.06
В Госдуме РФ прошли слушания по скандальному закону о сносе хрущевок
07.06
К началу каникул несколько детских площадок в Нарве оказались в непригодном состоянии
07.06
Итоги рейда полиции в Ида-Вирумаа: в порядке были только пять грузовых автомобилей
07.06
Сеэдер: министров сменили не из-за плохой работы прежних, а из-за перемен в политике партии
LIVE НА RUS.ERR.EE
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Топ читаемости
07.06
В ласнамяэском McDonald’s агрессивные подростки распугивают посетителей и персонал
07.06
Урмас Сутроп уволил свою научную сотрудницу, получившую грант на 1,5 млн евро
07.06
ФОТО: В Таллиннском зоопарке впервые родился детеныш носорога Обновлено
07.06
Приехавшую по деловой визе с частным визитом в Карелию гражданку Эстонии оштрафовали
06.06
В возрасте 32 лет скончался автор романа "Нулевая точка" Маргус Кару
07.06
Правление IRL утвердило Кийслера, Тынисте и Луйка в качестве новых министров
07.06
Институт развития здоровья будет платить 2400 евро в месяц за аренду пункта обмена шприцев
07.06
Центр Viru Keskus и гостиницу хотят перестроить по результатам архитектурного конкурса
07.06
Фирма Liviko и торговые сети окончательно признаны виновными в картельном сговоре
07.06
Изменения в прожиточном пособии могут вступить в силу уже в начале 2018 года
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 07.06.2017 (20:00)

новости "радио 4"
07.06
Профсоюзы и работодатели подписали договор о принципах дистанционного труда
07.06
Юри Луйк: возвращаюсь в политику из чувства долга Обновлено
07.06
Жители Эстонии осведомлены об использовании методов техники безопасности в современных технологиях
07.06
В течение лета спасатели могут бесплатно посещать музеи
07.06
Количество пассажиров поездов Elron превысило установленный 22 года назад рекорд
07.06
Вирус АЧС в Эстонии находится под контролем
06.06
Аас: суд над Сависааром создает проблемы для Центристской партии Обновлено
06.06
Опрос в Тарту: хотя бы раз в месяц алкоголь употребляет почти каждый
ПОГОДА
Грозовые тучи над Таллинном.
В четверг ожидаются дожди и грозы
Эстония
Дети с ограниченными возможностями месяцами ждут стоматологических операций под наркозом
Систему оплаты мест в детских садах могут изменить.
EKRE предлагает снизить плату за место в детском саду
Обновлено: 06.06
Иллюстративная фотография.
Ученые со всего мира обсуждали в Тарту тему наследия советского периода
Иллюстративная фотография.
Исследование: потребление алкоголя в Эстонии снижается медленно, но верно
Март Хельме.
EKRE: госучреждения Эстонии не должны рассылать пресс-сообщения на русском языке
Волость Тори выделит средства на улучшение пожарной безопасности.
Волость Тори выделяет пособия на повышение пожаробезопасности жилья
За рубежом
Президент США Дональд Трамп.
Политолог: команда Трампа не ставит целью улучшить отношения с Москвой
Теракт в Лондоне.
По делу о терактах в Лондоне задержаны 12 подозреваемых
Обновлено: 04.06
Теракт в Лондоне.
Жительница Лондона в интервью "АК": собираемся теперь обходить центр города стороной
Марко Михкельсон.
Михкельсон призвал страны ЕС сплотиться в борьбе с радикальным исламом
Теракт в Лондоне.
Спецвыпуск "АК" 04.06.2017
Обновлено: 04.06
Дональд Трамп, Йенс Столтенберг и Ангела Меркель
Президент США встречается в Брюсселе с лидерами НАТО и ЕС
Обновлено: 25.05