В жилом доме в Кохтла-Ярве нашли взрывчатку

Саперы, 7 июня, обезвредили 600 грамм динамита, найденных в подвале жилого дома в Кохтла-Ярве на улице Пярна.

Как сообщил Идаский спасательный центр, известие о подозрительном пакете, найденном в подвале жилого дома на улице Пярна в Кохтла-Ярве, поступило в центр тревоги 7 июня в 9:31.

Прибывшие на место саперы обнаружили в пакете 600 грамм динамита. Пакет со взрывчаткой был брошен в общую кучу мусора, копившегося многие годы в подвале дома. Установить, кто положил взрывчатку, не представляется возможным, поэтому расследования не было начато. Взрывчатка была обезврежена.