Число вакансий на рынке труда достигло максимума за восемь лет

В первом квартале текущего года на предприятиях, учреждениях и организациях было свыше 11 200 свободных рабочих мест, что является самым высоким показателем за последние восемь лет.

Об этом в четверг, 8 июня, сообщил Департамент статистики.

По сравнению с предыдущим кварталом, когда вакансий было около 9000, число свободных рабочих мест выросло на 24%, а по сравнению с первым кварталом 2016 года — на 35%.

Похожий показатель также фиксировался в третьем квартале прошлого года, когда число вакансий впервые превысило 11 000.

По числу вакансий лидируют обрабатывающая промышленность (19%), торговля (16%) и образование (10%).

Доля незанятых рабочих мест составила 2% от их общего числа в экономике Эстонии.

По регионам по числу вакансий первое место занимает Харьюмаа (70%), в том числе Таллинн (57%). Далее следует Тарту (8%) и Ида-Вирумаа (4%).

75% незанятых рабочих мест предлагались в частном секторе.