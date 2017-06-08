Почти половина жителей Эстонии подрабатывает

Свежее исследование Института частных финансов Swedbank показало, что 42% жителей Эстонии за последний год занимались подработкой в дополнение к основной работе.

"По части дополнительной работы мы находимся между Латвией и Литвой. Если в Литве дополнительный доход зарабатывали более половины жителей, то в Латвии – немногим более трети, – комментирует результаты исследования директор Института частных финансов Swedbank Кати Воометс. - По части интереса к дополнительному заработку наиболее пассивны жители Эстонии, каждый шестой житель Эстонии в дополнительном заработке не заинтересован".

Самый популярный видом подработки в Эстонии, Латвии и Литве - оказание различных услуг: оформление веб-страниц, перевод текстов, исполнение музыки, фотографирование, выполнение работ по хозяйству (уборка, ремонтные работы, присмотр за детьми). В Литве популярна продажа продуктов питания собственного изготовления или собранных даров природы.

По словам Воометс, причина, по которой люди ищут дополнительный заработок, это желание увеличить собственный доход и желание самореализоваться.

В Эстонии главным препятствием для дополнительного заработка называют нехватку времени. В Латвии и Литве - нечёткое законодательство, налоги и бюрократию.

В Эстонии и Латвии на дополнительную работу уходит до пяти часов в неделю, в Литве – от пяти до десяти часов в неделю. В Эстонии ежемесячный дополнительный заработок составлял от 50 до 200 евро, в Латвии и Литве эта сумма, как правило, не превышает 100 евро в месяц.

Исследование проведено центром SKDS в апреле этого года по заказу Института частных финансов Swedbank. В опросе приняли участие 1010 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.