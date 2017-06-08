Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета нашли в море в часе лета от Янгона

В четверг утром военнослужащие Мьянмы обнаружили тела погибших и обломки военного самолета в море недалеко от населенного пункта Тавой. На его борту находилось 122 пассажира. Пока не сообщается, есть ли выжившие в катастрофе. Связь с самолетом была потеряна в среду, когда он находился над Андаманским морем.

"Мы обнаружили самолет и несколько тел этим утром", — заявил официальный представитель армии страны.

Тела погибших нашли утром 8 июня недалеко от прибрежного населенного пункта Тавой в южной части страны - в часе лета от города Янгон, куда направлялся самолет.

Пока не сообщается, есть ли выжившие в катастрофе, передает Би-би-си.

Поисками самолета занимались девять кораблей флота Мьянмы, а также три разведывательных самолета ВВС страны.

Самолет модели Y-8F-200 китайского производства направлялся в крупнейший город Мьянмы — Янгон, связь внезапно оборвалась в 13:35 (10:05 по эстонскому времени), примерно через полчаса после взлета.

Как следует из заявления армии, на борту было 122 пассажира, среди них — 15 детей, 35 военнослужащих и 12 членов экипажа. Как сообщают военные, большинство пассажиров направлялись на медицинское обследование в Янгон.

Причину катастрофы пока не выяснили. Отмечается, что летный опыт командира экипажа составлял более 3000 часов, сам самолет был приобретен в марте 2016 и налетал около 800 часов.

Сообщений о плохих погодных условиях в тот день не поступало.