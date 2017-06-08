На территории посольства США в Киеве произошел взрыв

Взрыв на территории посольства США в Киеве ночью, 8 июня, квалифицировали как террористический акт, сообщили в управлении полиции украинской столицы.

Взрыв прогремел на территории посольства в ночь на 8 июня. "При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал", - сообщает киевская полиция.

По факту происшествия было начато уголовное производство по статье "террористический акт" Уголовного кодекса Украины, передает Би-Би-Си.

Как сообщает полиция, сейчас проводятся мероприятия по установлению круга причастных к атаке лиц.