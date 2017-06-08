В Эстонии изменят требования к лесовозам

Согласно законопроекту, специальную перевозку груза разрешается осуществлять лишь при помощи автопоезда с тягачом класса Евро-5 (то есть год выпуска автомобиля не должен быть старше 2009 года - прим. ред.) или класса с меньшим содержанием вредных веществ в выхлопных газах. При этом, все оси транспортных средств автопоезда кроме ведущей должны быть снабжены спаренными колесами. Также следует учесть, что фактическая масса автопоезда с 6 осями не должна превышать 48 тонн, а автопоезда с 7 осями – 52 тонны.

По словам председателя комиссии по экономике Айвара Кокка, изменение положительно повлияет на сектор дорожного транспорта. Оно повысит эффективность перевозок и конкурентоспособность данной отрасли.

"Возможности осуществления специальных перевозок будут расширены, так как в отношении всех предприятий сектора дорожного транспорта должны действовать одинаковые требования. В то же время необходимо сохранять конкурентоспособность по сравнению с соседними странами", – сказал Кокк. Он добавил, что законопроект также положительно повлияет на охрану природы и окружающей среды, так как он будет способствовать использованию грузовых автомобилей, которые меньше загрязняют окружающую среду.

Согласно законопроекту, изменение вступит в силу 1 января 2018 г.

Комиссия по экономике инициировала проект закона о внесении дополнений в статью 34¹ Закона о дорожном движении на пленарном заседании Рийгикогу.