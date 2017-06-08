Сирье Потисепп: бизнес вообще перестал понимать, на что будут вводиться налоги

У производителей продуктов питания больше нет даже представления о том, какие продукты начнут облагать налогами, а происходящее в налоговой системе давно перестало быть нормальным — ситуацию можно назвать войной между бизнесом и правительством, считает глава Союза предприятий пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп.

Во вторник министерство финансов сообщило о намерении включить молочные напитки с добавлением сахара или подсластителя в законопроект о налогообложении подслащенных напитков, заверив, что это требуется лишь для того, чтобы у Европейской комиссии можно было ходатайствовать об освобождении таких молочных напитков от налога, поскольку такое освобождение считалось бы государственным субсидированием, на которое требуется разрешение ЕС.

Потисепп сообщила новостному порталу ERR, что она участвовала во вторник в обсуждении налогов в финансовой комиссии Рийгикогу, но тогда о таком намерении ничего не говорилось, по крайней мере в такой конкретной форме.

"Нас удивляет такой стиль работы со стороны министерства, в котором не понимают, что вообще хотят, какие продукты в действительности хотят обложить налогом. Так быть не должно, поэтому у нас четкое предложение — приостановить рассмотрение законопроекта, отозвать его и начать (заново) так, как следует готовить законопроект", - сказала она.

По словам Потисепп, Союз предприятий пищевой промышленности на заседании финансовой комиссии не вносил больше никаких предложений о поправках в законопроект, а остался верен своей точке зрения, что он не поддерживает никакие налоги на продукты питания ни в какой форме, подчеркнув, что законопроект имеет большие недостатки по существу, а его быстрое проталкивание через парламент не соответствует рекомендуемой практике законотворчества.

"Правительство отрицает обязанность до оформления планируемых изменений в виде законопроекта проводить элементарные анализы и оценки воздействия, которые позволили бы адекватно оценить, например, то, в какой мере налоговая политика вообще влияет на здоровое поведение людей, а также то, какое воздействие то или иное изменение в налогах окажет на нашу экономику, промышленность, занятость и административную нагрузку", - сказала она.

"Мало того, что эту обязанность возложили на плечи промышленности, так еще и рассмотрение законопроекта идет таким темпом, что для тщательного анализа просто нет времени", - добавила Потисепп.

По ее оценке, необходимо затормозить весь налоговый пакет, а также проанализировать, соответствуют ли предложенные в законопроекте решения праву Европейского союза.

"По моей оценке, изложенная в пояснительной записке к сегодняшнему законопроекту позиция, что он якобы не соприкасается с правом ЕС, не соответствует действительности. К настоящему времени составители законопроекта признали, что в его случае четко встает вопрос о государственном субсидировании, и добавление молочных продуктов в список налогооблагаемых продуктов не решает эту проблему. Любое государственное субсидирование необходимо согласовывать с Европейской комиссией еще на стадии разработки законопроекта, чтобы застраховаться от возможных рисков и необходимости позднее снова переписывать закон", - подчеркнула Потисепп.

По ее словам, предприятия молочной промышленности составляют обращение в Министерство финансов и хотят встретиться с финансовой комиссией. "Это уже война между предпринимателями и правительством", - сказала глава Союза предприятий пищевой промышленности.