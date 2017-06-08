Для строительства Rail Baltica придется открыть новые гравийные карьеры

У производителей продуктов питания больше нет даже представления о том, какие продукты начнут облагать налогами, а происходящее в налоговой системе давно перестало быть нормальным — ситуацию можно назвать войной между бизнесом и правительством, считает глава Союза предприятий пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп.