Для строительства Rail Baltica придется открыть новые гравийные карьеры ({{commentsTotal}})
Для запуска этого процесса Министерству экономики и коммуникаций потребуется согласие целого ряда местных самоуправлений. С подробностями Владислав Лушин.
Для запуска этого процесса Министерству экономики и коммуникаций потребуется согласие целого ряда местных самоуправлений. С подробностями Владислав Лушин.
У производителей продуктов питания больше нет даже представления о том, какие продукты начнут облагать налогами, а происходящее в налоговой системе давно перестало быть нормальным — ситуацию можно назвать войной между бизнесом и правительством, считает глава Союза предприятий пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп.
Правительство Эстонии на заседании в четверг рассчитывает одобрить программу административной реформы, которая должна быть завершена не позднее июля.
"…они все мне противны своим цинизмом, который я ненавижу за его общедоступность…"
Фаина Раневская