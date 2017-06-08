Гребень высокого давления, подаривший Эстонии летний день, ушел на восток ({{commentsTotal}})
О погоде в четверг рассказывает синоптик Светлана Маслова.
О погоде в четверг рассказывает синоптик Светлана Маслова.
У производителей продуктов питания больше нет даже представления о том, какие продукты начнут облагать налогами, а происходящее в налоговой системе давно перестало быть нормальным — ситуацию можно назвать войной между бизнесом и правительством, считает глава Союза предприятий пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп.
Правительство Эстонии на заседании в четверг рассчитывает одобрить программу административной реформы, которая должна быть завершена не позднее июля.
"…они все мне противны своим цинизмом, который я ненавижу за его общедоступность…"
Фаина Раневская