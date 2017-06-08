Охотники призывают водителей к осторожности: в Эстонии у косуль начался гон

В связи с начинающимся гоном у косуль Эстонское общество охотников (EJS) просит водителей быть внимательными на дорогах.

"У косуль вскоре начинается гон, первые его признаки проявятся уже в июне, когда животные начнут активнее перемещаться и искать себе партнера, - пояснил помощник исполнительного директора EJS Каарел Рохт. - Самцы, как правило, двигаются с определенной целью и даже установленные на природе препятствия не могут им помешать".

"В период гона существенно возрастает активность самцов, поэтому они могут внезапно выбегать на дороги, даже в дневное время, - пояснил исполнительный директор EJS Тынис Кортс. - Хотя самец косули существенно меньше, чем, например, лось, столкновение может иметь серьезные последствия для обеих сторон".

В Эстонии насчитывается примерно от 80 000 до 100 000 косуль.