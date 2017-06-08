Верховная Рада утвердила вступление в НАТО целью внешней политики Украины

Парламент Украины принял поправки в законодательство, согласно которым основными принципами внешней политики страны является углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом с целью приобретения членства в этой организации.

За это решение проголосовали 276 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, сообщило в четверг агентство УНИАН.

Не голосовала в полном составе фракция "Оппозиционный блок".

В ныне действующем законе "Об основах внутренней и внешней политики" записано, что основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с НАТО с целью достижения критериев, необходимых для членства в этой организации.

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что для России было важно, чтобы Украина не вошла в НАТО. По его словам, "это в известной мере и привело к российской агрессии", аннексии части украинской территории.

Депутат Борис Тарасюк (фракция "Батькивщина") подчеркнул, что данный закон возвращает предыдущую редакцию, которая была в законе "Об основах национальной безопасности Украины" от 9 июня 2003 года. "Наконец, Верховная Рада набралась смелости для обновления курса на членство в НАТО без каких-либо фраз, которые свидетельствуют о том, что мы должны приобрести критерии для членства в НАТО", - подчеркнул он.

Депутат Юрий Мирошниченко (фракция "Оппозиционный блок") при обсуждении законопроекта отметил, что решению о вступлении в НАТО Украины должна предшествовать "серьезная дискуссия на уровне СНБО...", но эту фразу он не смог закончить, поскольку депутаты с рабочих мест стали выкрикивать о неприемлемости такой позиции.

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко отметила, что "Франция и Германия сделали самую свою ошибку, когда они не представили в 2008 году Украине План действий по членству в НАТО". По ее словам, тогда основанием было отсутствие консолидированной позиции в украинской политике.

"Именно мы несем грех за то, что Украина до сих пор не в НАТО, и мы должны его искупить", - заявила Геращенко. При этом она отметила, что разговоры о референдуме — "это важный вопрос, но хуже всего во внешней политике — это фальстарт".