rus.err.ee

В Таллинне пройдут международные учения по обороне портов ({{commentsTotal}})

Вид на Таллинн со стороны Финского залива.
Вид на Таллинн со стороны Финского залива. Автор: Мартин Дремлюга/ERR
Эстония
Эстония

С пятницы по воскресенье на побережье Таллинна пройдут международные учения Пыхьяского округа Кайтселийта "Hunt 2017", на которых силовые ведомства и добровольческие военизированные структуры из разных стран отработают взаимодействие по обороне портов.

В учениях наряду с Таллиннской, Харьюской и Раплаской дружинами Кайтселийта также примут участие ВВС Эстонии, Департамент полиции и погранохраны со вспомогательными полицейскими, Национальная гвардия штата Мэриленд из США, корабли войск местной обороны Дании, члены организации местной обороны Литвы KASP, организация местной обороны Латвии Zemerssadze и добровольцы-резервисты из Финляндии.

Учения пройдут на Таллиннской военно-морской базе, острове Найссаар и полуострове Пакри. Участники отработают усиленную охрану объектов Сил обороны и Кайтселийта, морской мониторинг, предупреждение подразделений Сил обороны и Кайтселийта, охранение операций в своей зоне ответственности, а также проведение операций по охранению военных кораблей НАТО на южном побережье Финского залива.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS

таллиннкайтселийтоборона портовмеждународные учения


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Тартуский университет - старейший вуз страныТартуский университет - старейший вуз страны
Тартуский университет продолжает подниматься в рейтинге QS World
Тоомас Тынисте.Тоомас Тынисте.
Тоомас Тынисте: вместо введения новых налогов лучше повысить НСО
Генно-модифицированные петунии рекомендуется уничтожить.Генно-модифицированные петунии рекомендуется уничтожить.
В Эстонии продают запрещенные в ЕС генно-модифицированные петунии
Владимир ВысоцкийВладимир Высоцкий
В четверг в Маарду состоится вечер памяти Высоцкого
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Почти половина жителей Эстонии подрабатывает
Сирье Потисепп.Сирье Потисепп.
Сирье Потисепп: бизнес вообще перестал понимать, на что будут вводиться налоги

У производителей продуктов питания больше нет даже представления о том, какие продукты начнут облагать налогами, а происходящее в налоговой системе давно перестало быть нормальным — ситуацию можно назвать войной между бизнесом и правительством, считает глава Союза предприятий пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп.

Ида-Вирумаа. Иллюстративное фото.Ида-Вирумаа. Иллюстративное фото.
Составление программы инвестиций в Ида-Вирумаа застопорилось в правительстве
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Число вакансий на рынке труда достигло максимума за восемь лет
Viru KeskusViru Keskus
Центр Viru Keskus и гостиницу хотят перестроить по результатам архитектурного конкурса
ЭСТОНИЯ
Юри Ратас в Брюсселе.Юри Ратас в Брюсселе.
Ратас: правительство не изменит политику налога с оборота

Премьер-министр Юри Ратас заверил, что правительственный союз не планирует менять налоговый пакет повышением налога с оборота, как предлагает будущий министр финансов Тоомас Тынисте (IRL).

Вид на Таллинн со стороны Финского залива.Вид на Таллинн со стороны Финского залива.
В Таллинне пройдут международные учения по обороне портов
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Правительство снова попытается утвердить программу административной реформы
Сеэдер: министров сменили не из-за плохой работы прежних, а из-за перемен в политике партии
Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас и глава генштаба французской армии генерал Пьер де Вилье.Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас и глава генштаба французской армии генерал Пьер де Вилье.
Террас: сотрудничество Эстонии и Франции – удачный пример вклада стран НАТО в безопасность
Артур Тальвик и Март Хельме.Артур Тальвик и Март Хельме.
Оппозиция недовольна новыми министрами от IRL за исключением Луйка
Согласно обвинению, между производителем алкоголя и торговыми сетями было достигнуто соглашение, в результате которого весной 2009 года выросла цена на водку.Согласно обвинению, между производителем алкоголя и торговыми сетями было достигнуто соглашение, в результате которого весной 2009 года выросла цена на водку.
Фирма Liviko и торговые сети окончательно признаны виновными в картельном сговоре
ИДА-ВИРУМАА
Кохтла-Ярве.Кохтла-Ярве.
В жилом доме в Кохтла-Ярве нашли взрывчатку
К началу каникул несколько детских площадок в Нарве оказались в непригодном состоянии
Проверка грузовиков.Проверка грузовиков.
Итоги рейда полиции в Ида-Вирумаа: в порядке были только пять грузовых автомобилей
Юрий ушел из дома 16 мая.Юрий ушел из дома 16 мая.
Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Нарве Юрия
Общественное место отдыха в Каукси. Иллюстративное фото.Общественное место отдыха в Каукси. Иллюстративное фото.
В Каукси воры похитили стол, скамейки и мангал
Мнение / Интервью
Виталий Белобровцев, медиаэксперт.Виталий Белобровцев, медиаэксперт.
Виталий Белобровцев: Национал-консерватизм как зеркало эстонской эволюции

"…они все мне противны своим цинизмом, который я ненавижу за его общедоступность…"

Фаина Раневская

В ближайшие месяцы инфляция будет на уровне 3%.В ближайшие месяцы инфляция будет на уровне 3%.
Минфин: инфляция в Эстонии стабилизировалась
Юри Луйк.Юри Луйк.
Юри Луйк: возвращаюсь в политику из чувства долга
Обновлено: 13:51 
"Великолепная четверка"."Великолепная четверка".
Инструктор по гироскутеру: самое опасное — падать навзничь
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
В Таллиннском зоопарке впервые родился детеныш носорога

ФОТО и ВИДЕО: В Таллиннском зоопарке впервые родился детеныш носорога

Обновлено: 12:26 

Детеныш родился за 10 минут - роды были легкие и быстрые

Этноботаник Рената Сыуканд.Этноботаник Рената Сыуканд.
Урмас Сутроп уволил свою научную сотрудницу, получившую грант на 1,5 млн евро
Помещение на улице Ситси, где расположится пункт обмена шприцев.Помещение на улице Ситси, где расположится пункт обмена шприцев.
Институт развития здоровья будет платить 2400 евро в месяц за аренду пункта обмена шприцев
Маргус Кару.Маргус Кару.
В возрасте 32 лет скончался автор романа "Нулевая точка" Маргус Кару
ЗА РУБЕЖОМ
В Тегеране террористы напали на парламент и мавзолей аятоллы ХомейниВ Тегеране террористы напали на парламент и мавзолей аятоллы Хомейни
Число жертв двух терактов в Тегеране выросло до 16
Президент Украины Петр Порошенко (слева) и генсек НАТО Йенс Столтенберг.Президент Украины Петр Порошенко (слева) и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Верховная Рада утвердила вступление в НАТО целью внешней политики Украины
Территория посольства США в Киеве.
На территории посольства США в Киеве произошел взрыв
Военный самолет ВВС Мьянмы.
Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета нашли в море в часе лета от Янгона
Иллюстративная фотография.
В Великобритании в четверг проходят досрочные парламентские выборы
Посол Эстонии в Минске Мерике Кокаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Делегация Рийгикогу посетит Белоруссию
ЭКОНОМИКА
Госфирма RKAS возмет в долг в пенсионных фондах LHV почти 50 млн евро.Госфирма RKAS возмет в долг в пенсионных фондах LHV почти 50 млн евро.
Госкомпания RKAS займет почти 50 млн евро у пенсионных фондов
Требования к лесовозам в Эстонии изменятся.Требования к лесовозам в Эстонии изменятся.
В Эстонии изменят требования к лесовозам
08:45
Противники Rail Baltic проведут конференцию в здании Рийгикогу
07:44
В Таллинне состоится заседание совета управляющих европейского центробанка
07.06
ОЭСР повысила прогноз роста ВВП Эстонии на текущий год
07.06
Индекс потребительских цен вырос на 3,3%
06.06
Закупочные цены на молоко в I квартале выросли на 40%
СПОРТ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
На чемпионате Северных стран по автоспорту в Пярну будет побит рекорд по количеству участников
Столица Азербайджана - город Баку.Столица Азербайджана - город Баку.
Баку и Мадрид хотят провести финал Лиги чемпионов 2019
Энар Яэгер не поможет сборной Эстонии в ближайшее время.
Футболист сборной Эстонии Энар Яэгер пропустит матчи с Бельгией и Латвией
Кайа Канепи идет дальше.
Кайа Канепи вышла в четвертьфинал на турнире в Германии
Футбольный судья.Футбольный судья.
Футбольный матч Эстония - Бельгия рассудят шотландцы
Кайа Канепи набирает былую форму.Кайа Канепи набирает былую форму.
Вернувшаяся на корт после большого перерыва Кайа Канепи отдала сопернице всего один гейм
Моника Хауканымм.Моника Хауканымм.
Президентом Эстонского паралимпийского комитета избрана Моника Хауканымм
КУЛЬТУРА
Постановка Постановка
Вильяндиский театр летом покажет постановку "Дискотека Гоголя"
Кайдо Оле и портрет президента Ильвеса.Кайдо Оле и портрет президента Ильвеса.
В Рийгикогу открылась выставка живописи Кайдо Оле
Группа Tanel Padar & The Sun перестанет существовать
Разрисованная стена в Батарейной крепости в Таллинне. Иллюстративное фото.Разрисованная стена в Батарейной крепости в Таллинне. Иллюстративное фото.
Уличным художникам разрешат раскрасить в Таллинне более 20 стен
РАЗНОЕ
Косули. Иллюстративное фото.Косули. Иллюстративное фото.
Охотники призывают водителей к осторожности: в Эстонии у косуль начался гон
Карелия. Иллюстративная фотография.Карелия. Иллюстративная фотография.
Приехавшую по деловой визе с частным визитом в Карелию гражданку Эстонии оштрафовали
ФОТО: стильные букеты можно сделать и из сорняков
Кокаин. Иллюстративное фото.Кокаин. Иллюстративное фото.
В Шанхае задержали контрабандистку с чемоданами из кокаина
В первом квартале 2017 года было обнаружено 218 625 установочных пакетов мобильных троянцев-вымогателей.В первом квартале 2017 года было обнаружено 218 625 установочных пакетов мобильных троянцев-вымогателей.
Kaspersky Lab: количество мобильных вымогателей увеличилось в три раза
Радио 4

"Особый взгляд"

Раймонд Кальюлайд делится своим мнением и отвечает на вопросы слушателей

Смотрите на ETV+
Последние новости
13:20
Госкомпания RKAS займет почти 50 млн евро у пенсионных фондов
13:17
Тартуский университет продолжает подниматься в рейтинге QS World
13:06
Ратас: правительство не изменит политику налога с оборота
13:02
В четверг в Маарду состоится вечер памяти Высоцкого
12:46
Число жертв двух терактов в Тегеране выросло до 16
12:26
ФОТО и ВИДЕО: В Таллиннском зоопарке впервые родился детеныш носорога Обновлено
12:22
В Эстонии продают запрещенные в ЕС генно-модифицированные петунии
12:17
В Таллинне пройдут международные учения по обороне портов
12:17
В обустройство центра города Тапа будет инвестировано почти 2,5 миллиона евро
12:08
Профсоюз энергетиков пойдет до конца
11:55
Верховная Рада утвердила вступление в НАТО целью внешней политики Украины
11:18
Тоомас Тынисте: вместо введения новых налогов лучше повысить НСО
11:17
Охотники призывают водителей к осторожности: в Эстонии у косуль начался гон
11:01
Гребень высокого давления, подаривший Эстонии летний день, ушел на восток
LIVE НА RUS.ERR.EE
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Топ читаемости
07.06
В ласнамяэском McDonald’s агрессивные подростки распугивают посетителей и персонал
12:26
ФОТО и ВИДЕО: В Таллиннском зоопарке впервые родился детеныш носорога Обновлено
07.06
Приехавшую по деловой визе с частным визитом в Карелию гражданку Эстонии оштрафовали
07.06
Урмас Сутроп уволил свою научную сотрудницу, получившую грант на 1,5 млн евро
07.06
Центр Viru Keskus и гостиницу хотят перестроить по результатам архитектурного конкурса
06.06
В возрасте 32 лет скончался автор романа "Нулевая точка" Маргус Кару
07.06
Фирма Liviko и торговые сети окончательно признаны виновными в картельном сговоре
07.06
Институт развития здоровья будет платить 2400 евро в месяц за аренду пункта обмена шприцев
07.06
Паром Leiger дважды задел днищем морское дно из-за переутомления капитана
07.06
Оппозиция недовольна новыми министрами от IRL за исключением Луйка
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 07.06.2017 (20:00)

новости "радио 4"
12:17
В обустройство центра города Тапа будет инвестировано почти 2,5 миллиона евро
12:08
Профсоюз энергетиков пойдет до конца
11:01
Гребень высокого давления, подаривший Эстонии летний день, ушел на восток
11:01
Для строительства Rail Baltica придется открыть новые гравийные карьеры
11:01
Минобр приглашает директоров школ на курсы повышения квалификации
10:51
Жителям Эстонии предлагают проверить свои умения
07.06
Профсоюзы и работодатели подписали договор о принципах дистанционного труда
07.06
Юри Луйк: возвращаюсь в политику из чувства долга Обновлено
ПОГОДА
Грозовые тучи над Таллинном.
В четверг ожидаются дожди и грозы
Эстония
Сеэдер: министров сменили не из-за плохой работы прежних, а из-за перемен в политике партии
Дети с ограниченными возможностями месяцами ждут стоматологических операций под наркозом
В среду, 31 мая, Эдгар Сависаар отпраздновал свой 67-й день рождения.
Аас: суд над Сависааром создает проблемы для Центристской партии
Обновлено: 06.06
Систему оплаты мест в детских садах могут изменить.
EKRE предлагает снизить плату за место в детском саду
Обновлено: 06.06
Иллюстративная фотография.
Ученые со всего мира обсуждали в Тарту тему наследия советского периода
Иллюстративная фотография.
Исследование: потребление алкоголя в Эстонии снижается медленно, но верно
За рубежом
Снос хрущевок в Москве.
В Госдуме РФ прошли слушания по скандальному закону о сносе хрущевок
Президент США Дональд Трамп.
Политолог: команда Трампа не ставит целью улучшить отношения с Москвой
Теракт в Лондоне.
По делу о терактах в Лондоне задержаны 12 подозреваемых
Обновлено: 04.06
Теракт в Лондоне.
Жительница Лондона в интервью "АК": собираемся теперь обходить центр города стороной
Марко Михкельсон.
Михкельсон призвал страны ЕС сплотиться в борьбе с радикальным исламом
Теракт в Лондоне.
Спецвыпуск "АК" 04.06.2017
Обновлено: 04.06