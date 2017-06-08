В Таллинне пройдут международные учения по обороне портов

С пятницы по воскресенье на побережье Таллинна пройдут международные учения Пыхьяского округа Кайтселийта "Hunt 2017", на которых силовые ведомства и добровольческие военизированные структуры из разных стран отработают взаимодействие по обороне портов.

В учениях наряду с Таллиннской, Харьюской и Раплаской дружинами Кайтселийта также примут участие ВВС Эстонии, Департамент полиции и погранохраны со вспомогательными полицейскими, Национальная гвардия штата Мэриленд из США, корабли войск местной обороны Дании, члены организации местной обороны Литвы KASP, организация местной обороны Латвии Zemerssadze и добровольцы-резервисты из Финляндии.

Учения пройдут на Таллиннской военно-морской базе, острове Найссаар и полуострове Пакри. Участники отработают усиленную охрану объектов Сил обороны и Кайтселийта, морской мониторинг, предупреждение подразделений Сил обороны и Кайтселийта, охранение операций в своей зоне ответственности, а также проведение операций по охранению военных кораблей НАТО на южном побережье Финского залива.