В обустройство центра города Тапа будет инвестировано почти 2,4 млн евро

Проект развития новой схемы движения транспорта и пешеходов и проект объединений железнодорожного вокзала с другими транспортными возможностями, которые стартовали в начале июня, уже к октябрю этого года существенно изменят привычный вид центра города Тапа.

Оба строительных проекта будут осуществляться параллельно, так как они тесно связаны между собой.

В ходе переоборудования схемы движения, строительства круговых развязок, объединения в единый транспортно-пассажирский узел железнодорожного вокзала, автобусного терминала, центральной площади города и ведущих к центру улиц, город Тапа изменится до неузнаваемости. В частности, будут перестроены улицы Яама и Сауна, отрезок между Пикк и Рохелине, а также появится новая улица Эсперанто.

В рамках проекта будут оборудованы парковки и тротуары, будет установлено новое освещение и проложены отводы дождевой воды. Общий объем этих проектов – почти 2,4 млн евро. Из этой суммы 1,865 млн евро выделяется из Европейского фонда единства. Своя доля финансирования лежит и на Тапаской волости – 354 000 евро. Важно отметить, что в тапаских проектах долю финансирования взяло на себя и Министерство обороны. Целевое отчисление министерства – 170 000 евро. Это знак того, что силовое ведомство активно участвует в развитии инфраструктуры Тапаской волости и не ограничивается только развитием Военного городка и полигонов.

Тапаская волостная управа призвала жителей отнестись к пяти месяцам строительных неудобств с пониманием. Кроме этого, управа просит владельцев участков домов, которые расположены вдоль обновленных и новых улиц внести свою лепту в благоустройство, озеленение, ремонты фасадов и заборов.