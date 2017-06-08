В обустройство центра города Тапа будет инвестировано почти 2,5 миллиона евро ({{commentsTotal}})
С подробностями наш корреспондент в Ляэне-Вирумаа Самуил Голомб.
С подробностями наш корреспондент в Ляэне-Вирумаа Самуил Голомб.
У производителей продуктов питания больше нет даже представления о том, какие продукты начнут облагать налогами, а происходящее в налоговой системе давно перестало быть нормальным — ситуацию можно назвать войной между бизнесом и правительством, считает глава Союза предприятий пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп.
Премьер-министр Юри Ратас заверил, что правительственный союз не планирует менять налоговый пакет повышением налога с оборота, как предлагает будущий министр финансов Тоомас Тынисте (IRL).
"…они все мне противны своим цинизмом, который я ненавижу за его общедоступность…"
Фаина Раневская
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