В Эстонии продают запрещенные в ЕС генно-модифицированные петунии ({{commentsTotal}})
Департамент сельского хозяйства сообщил, что в Эстонии продаются генетически модифицированные оранжевые петунии, продажа которых в ЕС строго запрещена.
Департамент рекомендует людям, купившим оранжевые петунии, компостировать или уничтожить их после цветения, чтобы помешать их распространению.
Хотя генетически модифицированные петунии запрещены, они, насколько известно, не представляют угрозу для здоровья людей и животных.
Сорта генно-модифицированных петуний:
African Sunset, Bonnie Orange, Charms Flame 2-140, Crazytunia Citrus Twist, Electric Orange, Go!Tunia Orange, Lipstick, Maui Sands, Mini Blast Rose, My Love Orange, Orange Star (või Pegasus Orange Star, Pegasus Orange, Pegasus Orange Morn, Potunia Plus Papaya, Raspberry Blast, Sanguna Salmon, Trilogy Deep Purple, Trilogy Mango, Trilogy Red, Viva Fire.
Редактор: Артур Тооман