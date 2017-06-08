Число жертв двух терактов в Тегеране выросло до 16

Число жертв совершенных накануне в Тегеране нападений на иранский парламент и мавзолей основателя Исламской Республики Иран аятоллы Хомейни увеличилось до 16 человек.

Об этом сообщил агентству ILNA руководитель Центра судебной медицины ИРИ Ахмад Шоджаи, передает ТАСС.

"К сожалению, число жертв увеличилось до 16 человек. В числе погибших три женщины, остальные — мужчины", - сказал он.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 52 пострадавших.

В среду в столице Ирана одновременно были осуществлены две террористические атаки. Двое боевиков ворвались в мавзолей имама Хомейни, один из нападавших подорвал себя, второй был уничтожен в столкновении с сотрудниками полиции. Кроме того, группа из четырех человек атаковала парламент и проникла на верхние этажи административного здания.

Спецслужбы уничтожили трех экстремистов, четвертый подорвал себя.

Ответственность за теракты взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", которая также распространила видео с места атаки.

По данным ТАСС, с 2005 года в Иране произошло 12 крупных терактов (включая атаки 7 июня), в том числе два покушения на президента Махмуда Ахмадинежада. Большая часть из них была совершена суннитской группировкой "Джундалла" ("Солдаты Аллаха" или "Воины Аллаха"). Ответственность за нападения также брали на себя монархисты-подпольщики и арабские сепаратисты. Власти Ирана зачастую утверждали, что помощь в подготовке терактов оказывали США, Великобритания и Израиль.