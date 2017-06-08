В четверг в Маарду состоится вечер памяти Высоцкого

В четверг, 8 июня, в Центре культурного досуга Маарду телеканал ETV+ организует вечер памяти Высоцкого, в рамках которого пройдет показ документального фильма "Парень с Таганки", а также будет продемонстрирована запись телевизионного концерта с участием различных музыкальных коллективов.

По словам главного редактора ETV+ Дарьи Саар, премьерный показ документального фильма "Парень с Таганки" уже проходил в кинотеатре Artis, и теперь настала пора показать его в Маарду.

"Для нас это будет дебют в центре досуга, но мероприятия в Маарду мы проводим довольно часто, а в торговом центре Pärli у нас даже построен специальный уголок ETV+", - рассказала Саар.

Как отметила главред ETV+, в Эстонии многие росли на песнях Владимира Высоцкого, а его интервью — первое телеинтервью в Советском Союзе — хранится в архиве Эстонского ТВ.

"Все это нам хотелось показать, а с помощью современных каверов в исполнении лучших эстонских коллективов еще и продемонстрировать, что творчество Высокого находится вне времени", - подчеркнула она.

На концерте, запись которого будет показана в рамках мероприятия, выступали такие музыкальные коллективы как PX Band, хор церковной музыки Orthodox Singers, вокально-джазовый коллектив Bliss, Goltsman Ballet, музыкант Тыну Тимм и группа "Тимур и Партизаны" совместно со струнным квартетом "Фокстрот" под управлением Натальи Винницкой.

Вход на мероприятие — бесплатный.

Вечер памяти Высоцкого начнется в 19:00 и пройдет в Центре культурного досуга Маарду по адресу Keemikute 12B.