Ратас: правительство не изменит политику налога с оборота

Премьер-министр Юри Ратас заверил, что правительственный союз не планирует менять налоговый пакет повышением налога с оборота, как предлагает будущий министр финансов Тоомас Тынисте (IRL).

"Мы не будем менять политику налога с оборота. Такой возможности в нынешней коалиции нет", – сказал Ратас на пресс-конференции правительства, передает ERR Uudised.

Ратас отметил, что коалиция сделала очень серьезные шаги в финансовой и фискальной политике, госбюджет и связанная с ним стратегия обсуждались три раза и каждый раз сумели договориться.

То, что у нового кандидата в министры есть энтузиазм и инициативность, Ратас считает позитивным, но правительство, по его словам, старается найти лучшие решения для жителей Эстонии.

Уходящий с поста министра финансов Свен Сестер отметил, что каждый раз, когда тот или иной налоговый закон менялся, это было только к лучшему.

Кандидат на пост министр финансов Тоомас Тынисте заявил в среду в интервью "Актуальной камере", что он бы повысил налог с оборота вместо введения нескольких новых налогов.

"Лично я вместо нескольких разных налогов, которые создают путаницу и бюрократию, добавил бы один процент к НСО и обложил бы налогом потребление. В этом смысле деньги ведь пойдут на благое дело, на повышение доходов людей, ведь не облагаемый налогом минимум у низкооплачиваемых (работников) повысится до 500 евро (в месяц)", – сказал он.