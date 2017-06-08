Тартуский университет продолжает подниматься в рейтинге QS World

В опубликованном в четверг рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings Тартуский университет занял 319-ю строчку, улучшив свой прошлогодний результат на 33 места, а по сравнению с 2014 годом — на 60 мест.

Рейтинг, составляемый международной консалтинговой фирмой Quacquarelli Symonds, оценивает учебные заведения по шести критериям: академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).

Результаты Тартуского университета улучшились по четырем из шести критериев, особенно по репутации среди работодателей (+90 мест).

Проректор по развитию ТУ Эрик Пуура подчеркнул, что университет стоит в одном ряду с лучшими вузами Центральной и Восточной Европы. "Важнее места в рейтинге то, что мы делим в таблице 314-е место с Карловым университетом в Праге, который занимает самое высокое место из центрально-европейских университетов", - сказал он.

"Причина нашего успеха — по-прежнему сильная научная работа и основанное на науке обучение, интернационализация на основе конкурентоспособных международных учебных программ, а также такой компонент, как служение обществу", - добавил проректор.

Второй включенный в рейтинг эстонский вуз — Таллиннский технологический университет — попал в группу 601-650.

При составлении рейтинга учитывались данные 4000 университетов, 980 из которых включили в рейтинг. Первое место занял Массачусетский технологический институт, за которым следуют Стэнфордский и Гарвардский университеты. На самом высоком месте из европейских университетов находится Кембридж, который занимает пятую строчку рейтинга. Из российских вузов самое высокое (95-е) место занял Московский государственный университет им. Ломоносова.