Госкомпания RKAS займет почти 50 млн евро у пенсионных фондов

По словам члена правления и финансового директора RKAS Пийи Каллас, до сих пор компания для реализации своих проектов занимала средства в банках. Привлечение средств из пенсионных фондов - это первый опыт для компании.

Для каких целей госкомпания заняла почти 50 млн евро, в сообщении RKAS не говорится.

На сайте компании перечислены проекты, находящиеся в работе:

Строительство конторы для европейского ИТ-агентства стоимостью 8,76 млн евро. Строительство Таллиннской тюрьмы стоимостью 73,9 млн евро. Строительство здания Таллиннского суда стоимостью 29,9 млн евро.