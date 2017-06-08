Госкомпания RKAS займет почти 50 млн евро у пенсионных фондов ({{commentsTotal}})
Госкомпания Riigi Kinnisvara AS (RKAS), управляющая государствнной недвижимостью, выпустила облигации с 10-летним сроком погашения на общую сумму 48,5 млн евро. Облигации купят пенсионные фонды LHV.
По словам члена правления и финансового директора RKAS Пийи Каллас, до сих пор компания для реализации своих проектов занимала средства в банках. Привлечение средств из пенсионных фондов - это первый опыт для компании.
Для каких целей госкомпания заняла почти 50 млн евро, в сообщении RKAS не говорится.
На сайте компании перечислены проекты, находящиеся в работе:
Строительство конторы для европейского ИТ-агентства стоимостью 8,76 млн евро. Строительство Таллиннской тюрьмы стоимостью 73,9 млн евро. Строительство здания Таллиннского суда стоимостью 29,9 млн евро.
Редактор: Артур Тооман