К столетию Эстонской Республики в Таллинне представили две исторические книги

Издательства Avita и TEA представили две книги-антологии, посвященные юбилею Эстонской Республики — "История Эстониии" ("Eesti ajaluju", Avita) и "Эстонская республика 100" ("Eesti Vabariik 100", TEA).

В антологии "Эстонская республика 100" собрано все важное, что характеризует Эстонскую Республику — нашу государственность, борьбу за свободу и историю государства, нашу природу, народ, экономику и культуру, в том числе народные традиции, пишет портал культуры.

В книге "История Эстониии" изложена вся история, начиная от возникновения государства до событий сегодняшних дней. В книге также анализируется становление эстонской национальной идентичности.

Во время прошедшей в Таллинне в среду презентации обсуждалась роль книги в качестве информационного источника, а также роль национальной культуры в сегодняшние дни. В ходе обсуждения пришли к тому, что в современном дигитализированном мире у книг по-прежнему есть будущее, а представленные произведения — достойная веха накануне приближающегося юбилея Республики.

В ходе презентации представители многочисленных авторов книг — Айвар Крийска, Марью Кыйвупуу и Эрик Терк сделали обзор содержания книг, богатых фактами и иллюстрациями.

На эстонском языке книги поступят в продажу в конце лета, но предварительно их можно заказать уже сейчас.

Издательства планируют перевести книги и на русский язык

Как сообщила главный редактор издательства Avita Ли Крийска порталу rus.err.ee, книгу "История Эстониии" на русском и английском языках постараются выпустить к осени этого года.

Издательство TEA также планирует издать переводы книги "Эстонская республика 100" — на русский, английский и финский языки. Однако по словам Сильвы Томингас, председателя правления издательства TEA, книга будет переведена не в полном объеме, а адаптирована под целевую аудиторию. Переведенные книги планируется выпустить в продажу весной следующего года — к юбилею Республики, а их презентация должна пройти на международной выставке книг в Лондоне.