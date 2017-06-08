Лучшим игроком мая стал вратарь "Транса" Артур Котенко

Вратарь нарвского "Транса" Артур Котенко признан лучшим игроком чемпионата Эстонии по футболу в высшем дивизионе по итогам мая. Голландец Айно Пайперс, возглавляющий столичную "Флору", стал лучшим тренером прошлого месяца.

Как сообщила пресс-служба Эстонского футбольного союза, опытный Котенко в мае в двух матчах из пяти сумел сохранить своим ворота в неприкосновенности. Особенно ценным был его вклад в итоговый результат в домашнем матче с "Левадией", завершившемся со счетом 0:0.

После той оcечки в Нарве "Левадия" пропустила вперед "Флору", которая под руководством Арно Пайперса выиграла в мае все пять матчей с общей разницей мячей 18:3.

Специалист из Нидерландов стал лучшим тренером и по итогам апреля. В настоящее время "Флора", возглавляемая Пайперсом, с 41 очком единолично лидирует в турнирной таблице, на два балла опережая "Левадию".

Победная серия "Флоры" с учетом одной игры в июне достигла 13 матчей подряд.