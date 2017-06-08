Страны Евросоюза решили создать европейскую прокуратуру

Об этом в четверг, 8 июня, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Создаваемая структура будет наделена полномочиями расследовать и преследовать в судебном порядке мошенничество на уровне ЕС и другие преступления, затрагивающие финансовые интересы сообщества.

Штаб-квартира Европейской прокуратуры будет находиться в Люксембурге. Точная дата начала работы нового органа будет определена Европейской комиссией после его создания, но это произойдет не ранее, чем через три года после вступления в силу принятого 8 июня решения.

Прокуратура будет иметь двухуровневую структуру: европейский генпрокурор, несущий общую ответственность за работу этого органа, а также специальные прокуроры в странах-членах, которые будут непосредственно руководить расследованиями и судебными процессами согласно законодательству соответствующего государства.

На центральном уровне будет вестись мониторинг и надзор за деятельностью таких прокуроров для обеспечения последовательной политики в области расследований и судебного преследования.

Полномочия Европейской прокуратуры будут ограничены участвующими в этом механизме странами, которых сейчас насчитывается 18, включая Эстонию. Еще две страны ЕС — Италия и Австрия — заявили о намерении присоединиться к соглашению. Дания, Венгрия, Ирландия, Мальта, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания такого намерения не высказывали. Отмечается, что эти страны имеют возможность присоединиться к соглашению в любой момент. Механизм расширенного сотрудничества был запущен 3 апреля 2017 года, когда странам Евросоюза не удалось прийти к консенсусу по вопросу о создании европейской прокуратуры.

Ожидается, что это решение окончательно вступит в силу в октябре текущего года после одобрения Европейским парламентом.