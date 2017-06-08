В мае зарегистрировали первый случай заражения клещевым энцефалитом в этом году

По данным Департамента здоровья, в мае был выявлен первый случай заражения клещевым энцефалитом в этом году. В 2016 году сезон заражения болезнью, передаваемой клещами, в Эстонии также начался в мае.

В этом году первое заражение зарегистрировали в Ида-Вирумаа, в прошлом году – на Сааремаа.

Всего в прошлом году энцефалитом заболел 81 человек, в 2015 – 116, в 2014 – 83, в 2013 – 114, а в 2012 – 178.

Что касается другого заболевания, передаваемого клещами — боррелиоза (болезнь Лайма), то в мае оно было диагностировано у 48 жителей Эстонии, а с начала года – у 179 человек.

Всего в прошлом году боррелиозом заболели 1420 человек, в 2015 году – 1402, в 2014 – 1289, в 2013 – 1132, в 2012 году – 1546.

Заболеваниями, передаваемыми клещами, люди могут заразиться с апреля по октябрь. Клещи становятся активными, когда почва прогревается до +5, +7 градусов. Как отмечают в Департаменте здоровья, заразиться клещевым энцефалитом можно через укус клеща или через непастеризованное молоко от зараженных коз или коров.

От клещевого энцефалита существует вакцина, от клещевого боррелиоза — нет, но это заболевание лечится антибиотиками. В Эстонии чаще всего заражаются клещевым энцефалитом на Сааремаа, в Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Ляэнемаа, Пярнумаа и Тартумаа.