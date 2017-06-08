rus.err.ee

Сборная Эстонии проиграла Бельгии со счетом 0:2 на отборочном матче ЧМ-2018 ({{commentsTotal}})

Сборная Эстонии по футболу.
Сборная Эстонии по футболу. Автор: ERR
Спорт
Спорт
{{1496927820000 | amCalendar}}

Сборная Эстонии по футболу на отборочном матче ЧМ-2018 в Таллинне уступила бельгийской сборной со счетом 0:2. 

Первый мяч в ворота Михкеля Аксалу забил Дрис Мертенс на 31-й минуте с подачи Кевина де Брёйне, а на 86-й минуте Насер Шадли увеличил счет в пользу бельгийцев. Ассистировал при втором голе снова Кевин де Брёйне.

Положение хозяев встречи дополнительно осложнилось на 44-й минуте, когда Артем Дмитриев получил красную карточку за опасную игру.

Игра прошла с существенным преимуществом сборной Бельгии, которая владела мячом три четверти общего времени матча, сделала более чем втрое больше передач и нанесла 29 ударов по воротам эстонской команды, на которые хозяева поля смогли ответить лишь двумя попытками поразить ворота бельгийцев.

Лучшая возможность забить гол появилась у эстонской сборной на последних минутах матча, когда Константин Васильев нанес сильный удар из-за пределов штрафной площадки, целясь в левый верхний угол ворот, но мяч отскочил от перекладины.

Хотя бельгийские футболисты неоднократно создавали опасные ситуации у ворот эстонской команды, вратарю Михкелю Аксалу отличной игрой удалось отразить большинство атак противника.

Отборочный матч ЧМ-2018 по футболу между сборными Эстонии и Бельгии состоялся в пятницу, 9 июня, на стадионе "А. Ле Кок Арена" в Таллинне. В прямом эфире встречу показывал телеканал ETV+.

Комментировали матч спортивный журналист "Актуальной камеры" Игорь Савельев и эксперт спортивной редакции ERR Алексей Маргиев, а судьями выступила бригада шотландских арбитров: Джон Битон (главный судья), Алан Малванни и Грэм Стюарт. Четвертый судья - Роберт Мэдден.

Перед поединком обе команды лишились из-за травм своих основных футболистов. Бельгии не смог помочь полузащитник Эден Азар, а у Эстонии вне игры остался опытный защитник Энар Яэгер. Небольшие проблемы со здоровьем испытывали Кен Калласте, который тем не менее вышел на замену во втором тайме, и Сийм Лутс.

В остальном проблем у сборной Эстонии накануне матча не было. В хорошем настроении прибыл в национальную команду ее ключевой полузащитник Константин Васильев, который в воскресенье в составе своего клуба "Ягеллония" выиграл серебряные медали чемпионата Польши.

"После удачного сезона в клубе с хорошим настроением выйду на поле и в матче против Бельгии. Нас ждет встреча с сильным соперником. Против таких команд играть всегда интересно. Перед своими болельщиками постараемся стать для сборной Бельгии достойным противником. Нет смысла выходить на поле с настроем на проигрыш. Мы понимаем, что Бельгия фаворит, но это не означает, что надо выйти и лечь под противника. Будем бороться", - сказал Васильев порталу rus.err.ee перед матчем.

"При составлении плана на матч исходим из своей главной задачи - будем играть на победу. Конечно, мы все знаем силу нашего соперника. Все хорошо помнят результат нашей ноябрьской встречи (1:8 - прим. rus.err.ee), поэтому мы настраиваемся на реванш. Но для того, чтобы добиться успеха, нам необходимо играть с максимальной концентрацией. Все наши футболисты должны выложиться на поле на 100%", - сказал главный тренер сборной Эстонии по футболу Мартин Рейм.

После шести туров сборная Бельгии возглавляет отборочную группу H, имея в своем активе 16 очков. Греция отстает от нее на три, а Босния и Герцеговина - на пять очков. Кипр набрал 7 очков, а Эстония занимает пятое место с 4 очками. Замыкает таблицу сборная Гибралтара, которая не набрала ни одного очка.

Матч Эстония-Бельгия прошел при аншлаге - все 10 500 билетов на стадион были выкуплены еще за несколько дней до игры.

В понедельник, 12 июня, сборная Эстонии встретится в Риге с командой Латвии. Эту товарищескую встречу в прямом эфире также покажут ETV+ и rus.err.ee. Начало трансляции - в 19:45.

Редактор: Сергей Михайлов, Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
"АК": полиция получает 50 вызовов в месяц из-за публичной демонстрации оружия
Игорь Лысов.Игорь Лысов.
Русский театр в цифрах: кто из худруков принес театру больше премьер и денег
Торжественное построение контингента НАТО в Тапа. Апрель 2017.Торжественное построение контингента НАТО в Тапа. Апрель 2017.
Более половины русскоязычных жителей Эстонии не поддерживают присутствие в стране войск НАТО
Обновлено: 20:14 
Хенри Лауметс в "Terevisioon".Хенри Лауметс в "Terevisioon".
ВИДЕО: ведущий ETV не мог сдержать смех в эфире, говоря о погоде в Эстонии
Яна Тоом.Яна Тоом.
Яна Тоом: русскоязычный избиратель не узнает Центристскую партию, за которую голосовал
РейтингиРейтинги
Рейтинг партий: русскоязычный избиратель засомневался в центристах

В июне по сравнению с прошлым месяцем наиболее заметно упал рейтинг Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), в то же время снизилась поддержка центристов среди русскоязычных избирателей, следует из свежего исследования популярности партий, проведенного компанией Turu-uuringute AS по заказу новостной редакции ERR.

Предупреждающий знак на границе России.Предупреждающий знак на границе России.
Российские пограничники оштрафовали эстонских работников по расчистке приграничной территории
Вируский уездный суд в Нарве.Вируский уездный суд в Нарве.
В Нарве осудили 9 контрабандистов, переправлявших через границу сигареты, алкоголь и вьетнамцев
Строители.Строители.
В Кохтла-Ярве упавший металлический каркас искалечил ноги двум рабочим
ЭСТОНИЯ
Нарвский замок.Нарвский замок.
Союзы городов и волостей Эстонии объединились в единую организацию

Союз городов и Союз сельских самоуправлений Эстонии приняли решение объединиться в единую организацию.

Йыгева.Йыгева.
В Йыгева построят православную церковь
ФОТО: заложен краеугольный камень нового здания суда в Таллинне
Кристийна Оюланд.Кристийна Оюланд.
Партия народного единства создает противостоящий исламизации Таллинна избирательный союз
Аллан Кийль.Аллан Кийль.
Таллиннский порт проиграл Аллану Кийлю и в окружном суде
Таави Рыйвас и Юри Ратас.Таави Рыйвас и Юри Ратас.
Опрос: доверие к правительству и премьер-министру за полгода значительно выросло
Проектирование логистического центра Omniva завершится в июле
ИДА-ВИРУМАА
Тушение пожара на территории VKG.Тушение пожара на территории VKG.
Пожар на заводе VKG в Кохтла-Ярве потушен
Обновлено: 09.06
Александр Ефимов в Вируском уездном суде.Александр Ефимов в Вируском уездном суде.
Председателю Нарвского горсобрания Александру Ефимову грозит условный срок
Старейшина волости Йыхви Эдуард Эаст.Старейшина волости Йыхви Эдуард Эаст.
Эдуард Эаст и Теэт Энок будут баллотироваться по списку избирательного союза "Йыхви"
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Кохтла-Ярве автомобиль сбил пешехода на переходе
Сергей Бобриков награжден медалями за отвагу и за оборону Ленинграда.Сергей Бобриков награжден медалями за отвагу и за оборону Ленинграда.
Эстония передала России останки погибшего во Второй мировой войне солдата
Мнение / Интервью
Виталий Белобровцев, медиаэксперт.Виталий Белобровцев, медиаэксперт.
Виталий Белобровцев: Национал-консерватизм как зеркало эстонской эволюции

"…они все мне противны своим цинизмом, который я ненавижу за его общедоступность…"

Фаина Раневская

В ближайшие месяцы инфляция будет на уровне 3%.В ближайшие месяцы инфляция будет на уровне 3%.
Минфин: инфляция в Эстонии стабилизировалась
Юри Луйк.Юри Луйк.
Юри Луйк: возвращаюсь в политику из чувства долга
Обновлено: 13:51 
"Великолепная четверка"."Великолепная четверка".
Инструктор по гироскутеру: самое опасное — падать навзничь
неразбериха с налогами
Свен Сестер и Юри Ратас.Свен Сестер и Юри Ратас.
Ратас: правительство не изменит политику по налогу с оборота
Сирье Потисепп.Сирье Потисепп.

Потисепп: бизнес вообще перестал понимать, на что будут вводиться налоги

Тоомас Тынисте.Тоомас Тынисте.

Тынисте: вместо введения новых налогов лучше повысить НСО

ВЫБОР РЕДАКЦИИ
подростокподросток
"АК": русскоязычные подростки находят работу труднее эстоноязычных сверстников
Госфирма RKAS возмет в долг у пенсионных фондов.Госфирма RKAS возмет в долг у пенсионных фондов.
Госкомпания RKAS займет почти 50 млн евро у пенсионных фондов
В Таллиннском зоопарке впервые родился детеныш носорогаВ Таллиннском зоопарке впервые родился детеныш носорога

ФОТО и ВИДЕО: В Таллиннском зоопарке впервые родился детеныш носорога

Обновлено: 12:26 

Детеныш родился за 10 минут - роды были легкие и быстрые

ЗА РУБЕЖОМ
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Эксперты: результаты выборов осложнят работу британского правительства
Обновлено: 09.06
Шанхайская Шанхайская
Индия и Пакистан стали членами Шанхайской организации сотрудничества
Взрыв на рынке в Багдаде (08.01.2017). Иллюстративная фотография.
Более 30 человек погибли при теракте на рынке в Ираке
Тереза Мэй.
Британские консерваторы лишились парламентского большинства в результате выборов
Обновлено: 09.06
Джеймс Коми
Бывший директор ФБР обвинил Трампа во лжи и клевете
Иллюстративная фотография.
Германия начала предоставлять убежище чеченским гомосексуалистам
ЭКОНОМИКА
Концерн Eesti Meedia включает себя порталы, газеты, радиостанции и многое другое.Концерн Eesti Meedia включает себя порталы, газеты, радиостанции и многое другое.
AS Eesti Meedia хочет купить портал недвижимости City24
Статья в Äripäev за 9 июня.Статья в Äripäev за 9 июня.
СМИ: Калле Паллинг в совете Eesti Energia вел двойную игру в пользу VKG
09.06
Ратас обсудит с коллегами в Литве строительство регионального СПГ-терминала
09.06
В апреле рост товарообмена в Эстонии замедлился
09.06
Фунт упал после объявления данных экзитполов, что партии не набирают абсолютного большинства
08.06
Архитекторы и защитники памятников старины не поддерживают перестройку гостиницы Viru Обновлено
08.06
ЕЦБ на выездном заседании в Таллинне не стал менять процентные ставки Обновлено
СПОРТ
Стэн Вавринка после победы над Энди Марреем.Стэн Вавринка после победы над Энди Марреем.
В финале Roland Garros встретятся Надаль и Вавринка
Обновлено: 09.06
ФОТО: бельгийские фанаты настраиваются на игру Эстония - Бельгия в барах Старого города
ФОТО: Футбольный союз рекомендует приезжать на матч Эстония-Бельгия как минимум за час
Евгений Харин
Полузащитник Евгений Харин продлил контракт с "Инфонетом"
Слуцкий с января 2017 года жил в Лондоне и активно учил английский язык.Слуцкий с января 2017 года жил в Лондоне и активно учил английский язык.
Россиянин Леонид Слуцкий назначен главным тренером английского футбольного клуба "Халл Сити"
Заплатят ли болельщики за проезд на электричке? Все зависит от игры сборной Эстонии.Заплатят ли болельщики за проезд на электричке? Все зависит от игры сборной Эстонии.
В случае победы сборной Эстонии по футболу проезд в ночной электричке до Кейла будет бесплатным
Сборная Эстонии по волейболуСборная Эстонии по волейболу
Мужская сборная Эстонии по волейболу готовится к домашнему этапу Мировой лиги
КУЛЬТУРА
Книги.Книги.
Выпущенная в Эстонии книга получила гран-при на конкурсе издателей в России
Хельсинки.Хельсинки.
В Эстонии отметят 100-летие Финляндии концертом, выставками и футбольными матчами
Здания Тартуского университета признаны памятниками архитектуры.Здания Тартуского университета признаны памятниками архитектуры.
Три здания Тартуского университета признали памятниками культуры
Владимир ВысоцкийВладимир Высоцкий
В четверг в Маарду состоится вечер памяти Высоцкого
РАЗНОЕ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
RMK: популяция морской форели в Эстонии восстановлена
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Финны два дня смогут бесплатно ездить на общественном транспорте Таллинна
В "Утином ралли" в субботу примет участие президент Керсти Кальюлайд
Генно-модифицированные петунии рекомендуется уничтожить.Генно-модифицированные петунии рекомендуется уничтожить.
В Эстонии продают запрещенные в ЕС генно-модифицированные петунии
Косули. Иллюстративное фото.Косули. Иллюстративное фото.
Охотники призывают водителей к осторожности: в Эстонии у косуль начался гон
Последние новости
09.06
Сборная Эстонии проиграла Бельгии со счетом 0:2 на отборочном матче ЧМ-2018 Обновлено
09.06
В субботу без осадков, +16.. +22
09.06
В финале Roland Garros встретятся Надаль и Вавринка Обновлено
09.06
Эксперты: результаты выборов осложнят работу британского правительства Обновлено
09.06
"АК": полиция получает 50 вызовов в месяц из-за публичной демонстрации оружия
09.06
Выпущенная в Эстонии книга получила гран-при на конкурсе издателей в России
09.06
Актуальная камера 09.06.2017 (20:00)
09.06
Более половины русскоязычных жителей Эстонии не поддерживают присутствие в стране войск НАТО Обновлено
09.06
Индия и Пакистан стали членами Шанхайской организации сотрудничества
09.06
В Раквере стартовали Дни города
09.06
Новый руководитель Нарвского музея определится в скором будущем
09.06
Проект гоночной трассы в Аудру заинтересовал инвесторов
09.06
В Ида-Вирумаа прошел съезд местных самоуправлений
09.06
Более 30 человек погибли при теракте на рынке в Ираке
Эстония
учения собак
Соревнования служебных собак в Пярнумаа выиграла овчарка из Таллиннской тюрьмы
подросток
"АК": русскоязычные подростки находят работу труднее эстоноязычных сверстников
Свен Сестер и Юри Ратас.
Ратас: правительство не изменит политику по налогу с оборота
Обновлено: 08.06