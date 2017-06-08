Сборная Эстонии по футболу на отборочном матче ЧМ-2018 в Таллинне уступила бельгийской сборной со счетом 0:2.

Первый мяч в ворота Михкеля Аксалу забил Дрис Мертенс на 31-й минуте с подачи Кевина де Брёйне, а на 86-й минуте Насер Шадли увеличил счет в пользу бельгийцев. Ассистировал при втором голе снова Кевин де Брёйне.

Положение хозяев встречи дополнительно осложнилось на 44-й минуте, когда Артем Дмитриев получил красную карточку за опасную игру.

Игра прошла с существенным преимуществом сборной Бельгии, которая владела мячом три четверти общего времени матча, сделала более чем втрое больше передач и нанесла 29 ударов по воротам эстонской команды, на которые хозяева поля смогли ответить лишь двумя попытками поразить ворота бельгийцев.

Лучшая возможность забить гол появилась у эстонской сборной на последних минутах матча, когда Константин Васильев нанес сильный удар из-за пределов штрафной площадки, целясь в левый верхний угол ворот, но мяч отскочил от перекладины.

Хотя бельгийские футболисты неоднократно создавали опасные ситуации у ворот эстонской команды, вратарю Михкелю Аксалу отличной игрой удалось отразить большинство атак противника.

Отборочный матч ЧМ-2018 по футболу между сборными Эстонии и Бельгии состоялся в пятницу, 9 июня, на стадионе "А. Ле Кок Арена" в Таллинне. В прямом эфире встречу показывал телеканал ETV+.

Комментировали матч спортивный журналист "Актуальной камеры" Игорь Савельев и эксперт спортивной редакции ERR Алексей Маргиев, а судьями выступила бригада шотландских арбитров: Джон Битон (главный судья), Алан Малванни и Грэм Стюарт. Четвертый судья - Роберт Мэдден.

Перед поединком обе команды лишились из-за травм своих основных футболистов. Бельгии не смог помочь полузащитник Эден Азар, а у Эстонии вне игры остался опытный защитник Энар Яэгер. Небольшие проблемы со здоровьем испытывали Кен Калласте, который тем не менее вышел на замену во втором тайме, и Сийм Лутс.

В остальном проблем у сборной Эстонии накануне матча не было. В хорошем настроении прибыл в национальную команду ее ключевой полузащитник Константин Васильев, который в воскресенье в составе своего клуба "Ягеллония" выиграл серебряные медали чемпионата Польши.

"После удачного сезона в клубе с хорошим настроением выйду на поле и в матче против Бельгии. Нас ждет встреча с сильным соперником. Против таких команд играть всегда интересно. Перед своими болельщиками постараемся стать для сборной Бельгии достойным противником. Нет смысла выходить на поле с настроем на проигрыш. Мы понимаем, что Бельгия фаворит, но это не означает, что надо выйти и лечь под противника. Будем бороться", - сказал Васильев порталу rus.err.ee перед матчем.

"При составлении плана на матч исходим из своей главной задачи - будем играть на победу. Конечно, мы все знаем силу нашего соперника. Все хорошо помнят результат нашей ноябрьской встречи (1:8 - прим. rus.err.ee), поэтому мы настраиваемся на реванш. Но для того, чтобы добиться успеха, нам необходимо играть с максимальной концентрацией. Все наши футболисты должны выложиться на поле на 100%", - сказал главный тренер сборной Эстонии по футболу Мартин Рейм.

После шести туров сборная Бельгии возглавляет отборочную группу H, имея в своем активе 16 очков. Греция отстает от нее на три, а Босния и Герцеговина - на пять очков. Кипр набрал 7 очков, а Эстония занимает пятое место с 4 очками. Замыкает таблицу сборная Гибралтара, которая не набрала ни одного очка.

Матч Эстония-Бельгия прошел при аншлаге - все 10 500 билетов на стадион были выкуплены еще за несколько дней до игры.

В понедельник, 12 июня, сборная Эстонии встретится в Риге с командой Латвии. Эту товарищескую встречу в прямом эфире также покажут ETV+ и rus.err.ee. Начало трансляции - в 19:45.