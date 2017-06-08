В "Утином ралли" в субботу примет участие президент Керсти Кальюлайд

В субботу, 10 июня, в столичном парке Кадриоррг пройдет ставшая традиционной благотворительная акция – заплыв резиновых уточек. В мероприятии в поддержку больных раком детей и их семей примет участие и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

В мероприятии, организованном Эстонским союзом родителей детей больных раком (EVLVL), примет участие один из основателей союза Мярт Аванди и Ленна Куурмаа, передает menu.err.ee.

"Утиное ралли" начнется в 12:00. Кульминацией мероприятия станет момент, когда на воду канала спустят тысячи резиновых уточек, которые должны пройти определенную дистанцию. Пришедшие к финишу первыми принесут своим спонсорам призы.

К настоящему моменту продано более 12 600 детских игрушек и собрано более 83 000 евро. Как отмечают организаторы на своем сайте, в канале помещается 11 000 резиновых уточек, однако пожертвования будут приниматься до 10 июня. Номера спонсоров с 11 001 и дальше не смогут побороться за главный приз, но примут участие в розыгрыше других 160 призов.

В прошлом году акция собрала почти 133 00 евро.