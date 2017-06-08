Сависаар опубликовал акт экспертизы о состоянии своего здоровья

Как передает Балтийская служба новостей, акт экспертизы, составленный комиссией Эстонского института судебной экспертизы, который в понедельник был передан Харьюскому уездному суду, Эдгар Сависаар опубликовал на своей странице в Facebook в четверг, 8 июня.

Согласно акту экспертизы, у Сависаара ряд тяжелых хронических заболеваний, которые не поддаются излечению, но сочетание медикаментов и щадящего образа жизни позволят поддерживать организм в относительно стабильном состоянии.

Как сообщается в акте, по оценке экспертов, при корректном приеме лекарств, а также соблюдении щадящего режима и прочих рекомендаций врача Сависаар может адаптироваться к повседневной жизни, участвовать в заседаниях суда и в случае обвинительного приговора понести наказание.

На время пребывания на заседаниях суда Сависаару должна быть гарантирована немедленная медицинская помощь, в том числе на заседаниях должен присутствовать врач, кроме того, его допрашивание на судебных заседаниях должно быть поделено на непродолжительные периоды времени.

Сависаара будут судить

В понедельник, как писал rus.err.ee, Эдгара Сависаара отдали под суд. Харьюский уездный суд решил, что отсутствуют основания освобождать его от процесса в связи с состоянием здоровья.

Согласно переданному в понедельник суду акту экспертизы, отсутствуют основания для удовлетворения поданного суду защитником Сависаара ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Эдгара Сависаара, поскольку обвиняемый неизлечимо болен и в этой связи неспособен участвовать в уголовном делопроизводстве или нести наказание.

Госпрокуратура предъявила Эдгару Сависаару обвинения в неоднократном согласии с крупными взятками и их получении, отмывании денег в крупных размерах, неоднократном присвоении имущества в крупных размерах и получении запрещенных партии пожертвований в крупных размерах. Обвинения в рамках этого же дела предъявлены председателю горсобрания Калеву Калло, бывшему советнику горуправы Прийту Кутсеру, НКО Центристская партия Эстонии и пятерым предпринимателям: Александру Кофкину, Велло Кунману, Виллу Рейльяну, Хиллару Тедеру и Айвару Туулбергу. Остальные обвиняемые были отданы под суд в апреле.

Процесс начнется в Харьюском уездном суде 12 июня.

"Заседание начнется в 10:00. Приходите меня поддержать", - обратился Эдгар Сависаар к своим подписчикам в Facebook.