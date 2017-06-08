Архитекторы и защитники памятников старины не поддерживают перестройку гостиницы Viru

В ходе перестройки входов и фасада торгового центра Viru Keskus планируют снести самую низкую часть гостиницы Viru и построить вместо нее более высокую и просторную. Архитекторы и защитники памятников старины не могут согласиться с условиями архитектурного конкурса и подумывают взять здание гостиницы под охрану.

Viru Keskus инициировал архитектурный конкурс, чтобы улучшить функциональность фасадов торгового центра, построить магазины с отдельными входами со стороны улицы, снести самую низкую часть гостиницы и построить вместо нее два-три этажа площади для ресторанов, помещений для конференций, спортивных и ночных клубов, а также расширить самую низкую часть на треть в сторону парка Таммсааре. Таким образом владельцы хотят увеличить площадь здания, передает ERR Uudised.

Хотя гостиница Viru не входит в список охраняемых объектов старины, что дает торговому центру возможность перестроить здание, центр и гостиница находятся в зоне охраны памятников старины Старого города, поэтому к перестройке имеется ряд требований.

По мнению защитников старины и архитекторов, Viru Keskus в документе об архитектурном конкурсе не соблюдает ограничений, поэтому Союз архитекторов (EAL) не одобрил этот документ.

Президент EAL Катрин Коов сказала, что проведенная в среду пресс-конференция владельцев Viru Keskus, на которой ознакомили с организацией архитектурного конкурса, стала для них очень неожиданной. По ее словам, комиссия экспертов по памятникам архитектуры обсуждала вопрос перестройки гостиницы Viru, и тон был критичным.

"Viru Keskus предоставил нам условия архитектурного конкурса на согласование, но мы этого не сделали. Нас не привлекли к подготовке конкурса, – сказала Коов. – Естественно, мы хотим вмешаться в процесс. В таком виде мы не поддерживаем перестройку гостиницы Viru. Сначала надо поговорить с экспертами о том, что можно сделать и в каком объеме".

В то же время у Viru Keskus не было обязанности согласовывать свое решение, речь идет скорее о хорошем тоне и неписанных правилах.

По словам Коов, EAL считает необходимым составить для гостиницы Viru особые условия охраны памятников старины как для примера модернистской архитектуры XX века. В ближайшее время союз планирует отправить Департаменту охраны памятников старины письмо с этим предложением. "EAL поддерживает взятие гостиницы Viru под охрану", – сказала Коов.

Чиновники из департамента также склоняются к мысли, что гостиница Viru может нуждаться в защите. Пока под охрану из этой эпохи взяты только здания Горхолла и бывшего магазина "Турист" в начале Тартуского шоссе. В ближайшее время к списку должно добавиться здание Национальной библиотеки.

Главный инспектор департамента памятников архитектуры Трийн Талк считает главной проблемой то, что гостиница Viru ранее уже перестраивалась.

"Единственное, что осталось – это фасады, выходящие на Старый город и парк Таммсааре. Если их необходимо спасти от полного искажения, то можно также подумать о том, чтобы взять под охрану", – отметила Талк, добавив, что надеется на будущее сотрудничество, а не на запреты и постановления.

"Гостиница Viru памятником не является, но здание входит в зону охраны Старого города, со стороны которого должен быть обеспечен хороший вид", – сказала Талк.