Русский театр в цифрах: кто из худруков принес театру больше премьер и денег

В пятницу, 9 июня, Русский театр Эстонии уходит в отпуск. В новом сезоне работать с труппой будет уже новый художественный руководитель Филипп Лось, который заявил, что главным источником театра должны быть деньги зрителей. Портал rus.err.ee решил посмотреть, как шли у театра финансовые дела при прежних худруках — оказалось, что покидающий свой пост Игорь Лысов вытащил театр из ямы, созданной Маратом Гацаловым.

В феврале, когда стало известно, что с нынешним художественным руководителем Русского театра Игорем Лысовым решили не продлевать контракт, корреспондент rus.err.ee поинтересовался у председателя совета театра Яака Аллика, чем провинился Лысов.

"Чем конкретно недовольны? Посещаемость спектаклей при Лысове растет. По моей информации, выручка от продажи билетов за прошлый год выросла на 20%, зрителей стало на 4000 больше", - спросили мы у Аллика.

"Вопрос не в числе зрителей. Конечно, их всегда могло бы быть больше. Но театр продает спектакли, а не хлеб или мясо. Поэтому это точно не первая причина", - ответил он.

Экономические показатели при Лысове стабильно росли

Вместе с тем экономические показатели Русского театра при Игоре Лысове стабильно росли.

За последние пять лет доходы от продаж билетов в 2016 году были самыми высокими. То же самое можно сказать и о количестве зрителей, общем количестве спектаклей и числе премьер. Если взглянуть на показатели по доходам от спектаклей и по количеству зрителей, то хуже всех за последнюю пятилетку шли дела при худруке Марате Гацалове.

Обратимся к цифрам, доступным из экономических отчетов театра.

2016 год был для Русского театра стабильным в творческом плане. В течение года было представлено 14 премьер. Всего в репертуаре театра было 27 постановок. В общей сложности за год театр отыграл 306 спектаклей (на 56 больше, чем годом ранее), которые посмотрели 46 186 человек. По сравнению с 2015 годом посещаемость выросла на 8,18%.

Доходы от продажи билетов составили в 2016 году 375 737 евро - это на 23,4% больше, чем годом ранее.

Росли те же показатели при Лысове и в 2015 году. Тогда театр отыграл 250 спектаклей (на 21 меньше, чем годом ранее), которые посмотрели 42 455 человек (на 8,97% больше, чем годом ранее). Было 8 премьер, а репертуар включал в себя 31 постановку. Билетов было продано на 303 395 евро - на 11,6% больше, чем годом ранее.

В 2014 году в роли художественного руководителя Русского театра успели побыть три человека. До 1 марта этот пост занимал Марат Гацалов, затем должность временно доверили Ивану Стрелкину, а с 6 сентября худруком стал Игорь Лысов.

Всего за 2014 год Русский театр дал 258 спектаклей (на 9 больше, чем годом ранее), которые посмотрели 38 395 человек (годовой прирост составил 7,2%). Премьерных спектаклей было 13. Выручка от продажи билетов составила 271 856 евро, что на 10,3% больше, чем в 2013 году.

2013 год на посту худрука полностью провел Марат Гацалов. Всего было показано 223 спектакля, которые посмотрели 35 805 человек - на 21,8% меньше, чем годом ранее. Премьер было восемь. Доходы от продажи билетов составили 246 638 евро, что на 29,3% меньше, чем в 2012 году.

2012 год получился для Русского театра переломным. Сменились как администрация (вместо Светланы Янчек новым директором стал Тыну Ленсмент), так и художественный руководитель (до лета проработала Наталия Лапина, а с сентября пришел Марат Гацалов).

Всего было представлено 249 спектаклей, которые посмотрели 45 809 человек (по сравнению с 2011 годом рост составил 5%). Премьерных спектаклей было 12. Доход от продажи билетов составил 348 563 евро, что на 15,8% больше, чем годом ранее.

2011 год на посту художественного руководителя полностью провела Наталия Лапина. К сожалению, хозяйственный отчет Русского театра за этот год не включает в себя сведения ни о числе зрителей, ни о количестве премьер, но рост доходов от продажи билетов был впечатляющим - он составил 47%. Выручка достигла 300 883 евро.

С сентября 2017 года к работе на посту худрука приступит Филипп Лось.

"Я так привык, что в театре главный источник дохода — деньги зрителей. Нельзя жить на одну субсидию. Нужно жить на продаже своего успеха. Поэтому надо найти ключ к этому успеху и тогда денег будет больше", - заявил он в мае в эфире ETV+.