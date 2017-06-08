Новым председателем совета уполномоченных IRL стал Свен Сестер

Покидающий пост министра финансов Свен Сестер в четверг, 8 июня, стал новым председателем совета уполномоченных партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL).

Об этом сообщила пресс-служба партии, отметив, что в этой должности он сменил лидера IRL Хелира-Валдора Сеэдера.

Сеэдер возглавлял совет уполномоченных 11 лет, а его уход с этой должности связан с тем, что недавно он стал новым председателем IRL.

По словам Свена Сестера, совет уполномоченных должен играть большую роль в формировании политики партии, поскольку является ее наиболее широкий и разносторонний руководящий орган.

В совет уполномоченных IRL входят 145 человек из различных региональных отделений партии.

Заместителями председателя совета уполномоченных остались депутат Рийгикогу Тармо Круузимяэ и ректор Тартуской высшей школы здравоохранения Улла Преэден.