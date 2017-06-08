Прийт Сибул вернулся на пост генсека IRL ({{commentsTotal}})
В четверг, 8 июня, совет уполномоченных IRL утвердил новым генеральным секретарем партии депутата Рийгикогу Прийта Сибула.
Об этом сообщила пресс-служба IRL, напомнив, что ранее Сибул уже занимал пост генерального секретаря - с 2011 по 2012 год.
"Задачей на ближайшие полгода станет хорошее выступление партии на предстоящих муниципальных выборах во всех уездах Эстонии. Сейчас IRL находится у власти в свыше 70 самоуправлениях. В 2013 году мы выступили на выборах успешно, несмотря на нынешнюю трудную ситуацию нельзя опускать планку", - сказал Прийт Сибул.
В настоящее время Сибул возглавляет фракцию IRL в Рийгикогу, но в обозримом будущем эта должность перейдет к новому председателю партии Хелиру-Валдору Сеэдеру.
Прежний генсек IRL Керт Карус решил подать в отставку с поста.
Редактор: Сергей Михайлов