Прийт Сийбул вернулся на пост генсека IRL

Об этом сообщила пресс-служба IRL, напомнив, что ранее Сибул уже занимал пост генерального секретаря - с 2011 по 2012 год.

"Задачей на ближайшие полгода станет хорошее выступление партии на предстоящих муниципальных выборах во всех уездах Эстонии. Сейчас IRL находится у власти в свыше 70 самоуправлениях. В 2013 году мы выступили на выборах успешно, несмотря на нынешнюю трудную ситуацию нельзя опускать планку", - сказал Прийт Сибул.

В настоящее время Сибул возглавляет фракцию IRL в Рийгикогу, но в обозримом будущем эта должность перейдет к новому председателю партии Хелиру-Валдору Сеэдеру.

Прежний генсек IRL Керт Карус решил подать в отставку с поста.