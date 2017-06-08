Латвийская теннисистка Елена Остапенко сыграет в финале Roland Garros с румынкой Симоной Халеп

В четверг, 8 июня, в полуфинальном поединке занимающая 47-е место в мировом рейтинге Остапенко обыграла представительницу Швейцарии Тимея Бачински (WTA 31) - 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.

Обе теннисистки встретились на корте в свой день рождения. Елене Остапенко исполнилось 20, а Тимея Бачински - 28 лет.

В решающем матче Roland Garros Остапенко сыграет с четвертой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии, которая в полуфинале обыграла Каролину Плишкову из Чехии - 6:4, 3:6, 6:3.