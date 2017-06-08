Финны два дня смогут бесплатно ездить на общественном транспорте Таллинна

Во время празднования в Таллинне 100-летия Республики Финляндия – 9 и 10 июня – общественный транспорт столицы Эстонии будет бесплатным для финских граждан.

Для подтверждения права на бесплатный проезд им нужно будет иметь при себе выданное финскими властями удостоверение личности с фотографией, сообщила Таллиннская горуправа.

Кульминация мероприятий по случаю юбилея Финляндии в Таллинне состоится в субботу, 10 июня, в виде большого совместного концерта артистов из обеих стран на площади Вабадузе. В т.н. Орловском замке на Маарьямяги откроется тематическая выставка, на фестивале уличной еды в творческом городке Теллискиви будут предложены блюда финской кухни, в разных городах Эстонии и Финляндии 10 июня пройдет не менее 100 футбольных поединков между командами соседних стран, в том числе и в Таллинне.