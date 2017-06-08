Новые министры от IRL вступят в должность в понедельник ({{commentsTotal}})
В следующий понедельник, 12 июня, президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердит новых министров от партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL).
После церемонии в Кадриорге, где новых министров президенту представит глава правительства Юри Ратас, новые члены кабинета отправятся в Рийгикогу для принесения должностной присяги.
В четверг, 8 июня, собрание уполномоченных IRL утвердило новых министров от партии.
Министра окружающей среды Марко Померанца сменит Сийм Кийслер.
Свен Сестер лишится портфеля министра финансов, передав пост Тоомасу Тынисте.
Министром обороны станет Юри Луйк, который сменит на этом посту бывшего председателя IRL Маргуса Цахкна.
Редактор: Сергей Михайлов