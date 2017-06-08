Полиция просит помощи очевидцев аварии в Виймси, в которой пострадал пешеход

Во вторник, 6 июня, днем в Виймси произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Полиция ищет очевидцев.

Авария произошла в 14:55 в поселке Хаабнеэме на улице Рандвере. По данным полиции, автомобиль синего цвета на пешеходном переходе между торговым центром Viimsi Kaubanduskeskus и магазином Rimi наехал на женщину.

От полученного удара женщина упала. Водитель из автомобиля не вышел, полицию или скорую помощь не вызывали. Участники аварии покинули место происшествия.

Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по телефону 612 3000 или написать по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.