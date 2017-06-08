Бывший директор ФБР обвинил Трампа во лжи и клевете

Бывший директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в комитете по разведке сената США обвинил президента страны Дональда Трампа во лжи и клевете на свое ведомство.

По словам Коми, объяснения Трампа по поводу причин его увольнения смутили его, так как ранее президент уверял его, что он прекрасно справляется со своей работой, передает Би-Би-Си.

"Меня очень смутило, когда я узнал из теленовостей, что президент уволил меня из-за расследования, связанного с Россией... Это показалось мне бессмысленным", – сказал он.

Коми подчеркнул, что Трамп оклеветал ФБР и его самого, утверждая, что бюро не справляется со своей работой. "Это была ложь", – резюмировал Коми.

10 мая Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР, заявив, что тот "не в состоянии эффективно руководить бюро".

Критики Трампа, в свою очередь, предположили, что увольнение Коми связано с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

На слушаниях в четверг Коми подчеркнул, что его увольнение было и правда связано с этим расследованием.

"Да, я так считаю, потому что я видел, как президент говорил об этом по телевидению", – сказал он.

Экс-глава ФБР также признался, что после разговоров с Трампом он начал вести записи бесед, поскольку у него появилось предчувствие, что позднее он сможет использовать их не только для своей защиты, но и для защиты ФБР.

В ходе слушаний Коми также рассказал, что как минимум несколько сотен, а возможно, тысячи организаций в США подвергались атакам российских хакеров в ходе избирательной кампании. При этом Коми не стал приводить конкретных примеров хакерских атак.

Экс-глава ФБР в четверг отвечал на вопросы членов комитета по разведке сената США в рамках расследования возможного вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года и возможной причастности членов избирательного штаба Трампа к этой деятельности.

Вступительное слово Коми было опубликовано накануне слушаний. Согласно тексту этой речи, экс-глава ФБР даст показания, что президент просил его прекратить расследование увольнения советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Коми говорит, что Трамп назвал расследование о его связях с Россией нависшей над ним тучей.