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Молодежная сборная Эстонии по футболу с поражения стартовала в квалификации на ЕВРО-2019 ({{commentsTotal}})

Рауно Саппинен вызывается и в главную сборную Эстонии.
Рауно Саппинен вызывается и в главную сборную Эстонии. Автор: ERR
Спорт
Спорт

Футболисты молодежной сборной Эстонии по футболу среди игроков не старше 21 года стартовали в отборочном цикле чемпионата Европы-2019 с поражения от Северной Ирландии.

Поединок состоялся в четверг, 8 июня, на столичном стадионе "Кадриорг" и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал на 50-й минуте нападающий Рауно Саппинен, который привлекался и в главную команду страны. Однако затем приезжие футболисты провели два мяча, вырвав победу на 90-й минуте.

В отборочном раунде чемпионаты Европы 2019 года, который станет и квалификацией на Олимпиаду-2020, в одной группе с Эстонией и Северной Ирландией также играют Албания, Исландия, Испания и Словакия.

Редактор: Сергей Михайлов



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