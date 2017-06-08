Молодежная сборная Эстонии по футболу с поражения стартовала в квалификации на ЕВРО-2019

Футболисты молодежной сборной Эстонии по футболу среди игроков не старше 21 года стартовали в отборочном цикле чемпионата Европы-2019 с поражения от Северной Ирландии.

Поединок состоялся в четверг, 8 июня, на столичном стадионе "Кадриорг" и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал на 50-й минуте нападающий Рауно Саппинен, который привлекался и в главную команду страны. Однако затем приезжие футболисты провели два мяча, вырвав победу на 90-й минуте.

В отборочном раунде чемпионаты Европы 2019 года, который станет и квалификацией на Олимпиаду-2020, в одной группе с Эстонией и Северной Ирландией также играют Албания, Исландия, Испания и Словакия.