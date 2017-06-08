Кайа Канепи вышла в полуфинал турнира в Германии ({{commentsTotal}})
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи пробилась в полуфинал теннисного турнира серии ITF в немецком Эссене с призовым фондом 25 000 долларов США.
В четвертьфинальном матче, который состоялся вечером в четверг, 8 июня, занимающая 630-е место в мировом рейтинге Кайа Канепи выбила из борьбу посеянную на турнире под первым номером 183-ю ракетку ракетку мира Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна.
Поединок продлился 1 час 8 минут и завершился убедительной победой эстонки 6:2, 6:2.
В полуфинале соперницей Канепи станет немка Роми Кольцер, занимающая 730-е место в мировом рейтинге.
Редактор: Сергей Михайлов