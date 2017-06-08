Актуальная камера 08.06.2017 (20:00)

В ходе перестройки входов и фасада торгового центра Viru Keskus планируют снести самую низкую часть гостиницы Viru и построить вместо нее более высокую и просторную. Архитекторы и защитники памятников старины не могут согласиться с условиями архитектурного конкурса и подумывают взять здание гостиницы под охрану.