Актуальная камера 08.06.2017 (20:00)

В ходе перестройки входов и фасада торгового центра Viru Keskus планируют снести самую низкую часть гостиницы Viru и построить вместо нее более высокую и просторную. Архитекторы и защитники памятников старины не могут согласиться с условиями архитектурного конкурса и подумывают взять здание гостиницы под охрану.
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