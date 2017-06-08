"АК": русскоязычные подростки находят работу труднее эстоноязычных сверстников

Знание языков играет порой решающую роль при трудоустройстве подростков на период летних каникул. Согласно статистике, процент тех, кто хотел найти работу на лето и не смог, среди эстонской и русскоязычной молодежи разный - 12% и 20% соответственно.

Об этом в четверг, 8 июня, сообщила ежедневная новостная программа ETV+ "Актуальная камера", отметив, что уже получив работу, боятся ее потерять 43 процента эстонских ребят и 73 процента - русскоговорящих.

Однако расхожее мнение, что русские подростки более пассивны, не соответствует действительности - процент целеустремленных и пробивных ребят среди русскоязычных даже выше.

"Знаете, я бы сказала, что существует такой транскультуральный аспект между востоком и западом, но я бы не делила русских и эстонских ребят. Наверное, самое важное, это активность и способности ребенка, его умение устанавливать контакт. Но самое замечательно, если он владеет языками", - сказала консультант по карьере Северо-Эстонского центра Rajaleidja.

Как говорят работодатели, именно знание русского языка может порой сыграть решающую роль.

"Если учащиеся русских школ свободно владеют и русским, и эстонским языком, то с эстонской молодежью иногда получается так, что русским языком они не владеют, а мы желаем обслуживать наших клиентов как можно лучше и мы желаем общаться с ними на их родном языке, поэтому, да, есть случаи, когда мы отказывали молодежи, которая не владеет русским", - рассказала директор по связям с общественностью торговой сети Maxima Катя Любобратец.

Молодежь хочет работать - такова тенденция последних лет. Только благодаря ученическим дружинам в этом году по всей Эстонии трудоустроились примерно 4 тысячи подростков, русскоязычных из них - порядка пятнадцати процентов.