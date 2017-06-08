Эстония передала России останки погибшего во Второй мировой войне солдата

В четверг, 8 июня, в генеральном консульстве Российской Федерации в Нарве произошла передача останков еще одного погибшего в годы войны солдата.

Краснофлотец Сергей Бобриков, награжденный медалями за отвагу и за оборону Ленинграда, погибший, в 1944 году в районе поселка Сиргала, до сей поры считался пропавшим без вести, сообщила "Актуальная камера" (ETV+).

Один из членов исторического поискового клуба "Остинг" обнаружил останки советского солдата в августе прошлого года.

После запроса в российском консульстве по номеру медали определили имя погибшего.

Спустя 73 года еще один солдат Второй мировой вернулся на родину.